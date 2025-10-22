Лувр відновив роботу після пограбування на €88 мільйонів

У Парижі відновив роботу Лувр через три дні після пограбування.

22 жовтня в Парижі, після триденної перерви, музей Лувр знову відкрився для відвідувачів — його було тимчасово закрито у зв’язку з резонансним пограбуванням, під час якого викрали коштовності на суму €88 мільйонів. Про це повідомляє Le Parisien.

Водночас галерея Аполлона, де сталося пограбування, залишається закритою на час розслідування.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, розслідування щодо крадіжки експонатів музею ще триває, однак жодного підозрюваного досі не затримали. До операції з пошуку залучили понад 100 слідчих.

Зазначається, що одну з викрадених коштовностей знайшли пошкодженою біля музею — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

