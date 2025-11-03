В США адвоката наказали за подачу в суд документа с фейковыми цитатами, созданными ИИ

Документ содержал вымышленные судебные дела, искаженные цитаты и ссылки на решения, которые не подтверждали аргументы стороны.

Апелляционный суд штата Мэриленд направил адвоката из города Бел-Эйр Адама Хаймана в Комиссию по дисциплинарным вопросам юристов после того, как выяснилось, что он использовал вымышленные судебные дела в документе, созданном с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Daily Record.

Хайман представлял женщину в деле о разводе и подал в суд письменные пояснения, подготовленные его помощником-юристом с использованием ChatGPT.

В решении от 29 октября судья Апелляционного суда штата Мэриленд Кэтрин Грейфф отметила, что документ «изобиловал нарушениями в цитировании» — содержал вымышленные судебные дела, искаженные цитаты и ссылки на решения, которые не подтверждали позицию стороны.

Судья Грейфф решила рассмотреть вопрос использования ИИ еще до анализа сути апелляции, «чтобы предупредить других юристов и определить надлежащую реакцию суда в подобной ситуации».

По мнению суда, действия адвоката могут свидетельствовать о нарушении нескольких норм профессиональной этики. В частности, юристы обязаны поднимать только обоснованные вопросы, предоставлять клиентам компетентную правовую помощь и нести ответственность за действия своих сотрудников.

«Вместо того чтобы самостоятельно проработать правовые нормы, адвокат частично поручил эту работу своему помощнику, не имеющему лицензии, а затем не проверил точность результатов исследования», — говорится в постановлении.

Суд подчеркнул, что компетентный юрист обязан лично проверять каждый источник, приведенный в документах, чтобы убедиться, что он действительно подтверждает его позицию.

Это — первый случай, когда Апелляционный или Верховный суд Мэриленда официально рассмотрел вопрос ненадлежащего использования искусственного интеллекта адвокатами.

Во время слушаний в начале октября Хайман признал свою вину. Он признался, что не имеет подписки на юридические базы данных и часто не читает дела, на которые ссылается.

«Оправдания нет, — сказал он. — Я подал документ под своим именем, который оказался недостоверным. Это унизительно».

Несмотря на это, судья Грейфф отказала ему в просьбе подать исправленную версию документа, отметив, что это было бы несправедливо по отношению к другой стороне.

«Он предпринял некоторые шаги, чтобы избежать повторения подобных ситуаций, но трудно сказать, что он искренне раскаялся в своих ошибках и дополнительной работе, которую создал для суда», — говорится в решении.

