У США адвоката покарали за подачу до суду документа з фейковими цитатами, які створив ШІ

Документ містив вигадані судові справи, спотворені цитати та посилання на рішення, які не підтверджували аргументи сторони.

Апеляційний суд штату Меріленд направив адвоката з міста Бел-Ейр Адама Хаймана до Комісії з дисциплінарних питань юристів після того, як з’ясувалося, що він використав вигадані судові справи у документі, створеному за допомогою штучного інтелекту, пише TheDailyRecord.

Хайман представляв жінку у справі про розлучення і подав до суду письмові пояснення, які підготував його помічник-юрист за допомогою ChatGPT.

У рішенні від 29 жовтня суддя Апеляційного суду штату Меріленд Кетрін Ґрейфф зазначила, що документ «ряснів порушеннями у цитуванні» — містив вигадані судові справи, спотворені цитати та посилання на рішення, які не підтверджували аргументи сторони.

Суддя Ґрейфф вирішила розглянути питання використання ШІ ще до аналізу суті апеляції, «щоб попередити інших юристів та визначити належну реакцію суду у цій ситуації».

На думку суду, дії адвоката можуть свідчити про порушення кількох норм професійної етики. Зокрема, юристи зобов’язані порушувати лише обґрунтовані питання, надавати клієнтам компетентну правову допомогу та нести відповідальність за дії своїх співробітників.

«Замість того, щоб самостійно опрацювати правові норми, адвокат частково передоручив цю роботу своєму помічникові, який не має ліцензії, а потім не перевірив точність результатів дослідження», — йдеться в ухвалі.

Суд наголосив, що компетентний юрист зобов’язаний самостійно перевіряти кожне джерело, наведене у документах, щоб упевнитися, що воно дійсно підтверджує його позицію.

Це — перший випадок, коли Апеляційний або Верховний суд Меріленду офіційно розглянув питання неналежного використання штучного інтелекту адвокатами.

Під час слухань на початку жовтня Хайман визнав свою провину. Він зізнався, що не має передплати на юридичні бази і часто не читає справи, на які посилається.

«Виправдання немає, — сказав він. — Я подав документ під власним ім’ям, який виявився недостовірним. Це принизливо».

Попри це, суддя Ґрейфф відмовила йому у проханні подати виправлену версію документу, зазначивши, що це було б несправедливо щодо іншої сторони.

«Він зробив певні кроки, щоб уникнути повторення подібних ситуацій, але важко сказати, що він щиро розкаявся у своїх помилках і додатковій роботі, якої завдав суду», — йдеться у рішенні.

