Польша планирует построить собственную «стену дронов», не дожидаясь инициативы ЕС

Польша планирует начать развитие национальной системы противодействия беспилотникам в течение ближайших месяцев, не дожидаясь реализации европейской инициативы «стены дронов». Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Bloomberg.

Томчик отметил, что в этом месяце министерство объявит об инвестициях в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских беспилотников в рамках более широкой программы противовоздушной обороны. Хотя сумма инвестиций не раскрывается, по меньшей мере половина контрактов должна достаться польским компаниям. «Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам», — подчеркнул он.

По словам заместителя министра, европейская «стена беспилотников» может в будущем дополнить польскую систему. «Если будут какие-то внешние инструменты, мы будем использовать их в полной мере», — добавил Томчик.

Финансирование проекта частично будет осуществляться через европейскую оборонную кредитную программу SAFE, в рамках которой Польша получила 43,7 млрд евро — самую большую начальную сумму среди стран ЕС из-за своего соседства с Россией, Беларусью и Украиной. Томчик не раскрыл деталей финансирования.

Правительство планирует внедрить первые элементы системы в течение трех месяцев после объявления, а полное завершение проекта ожидается через два года. «Оружие против беспилотников должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных сенсоров и эффекторов, которые работают одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их», — пояснил Томчик.

Он добавил, что новая система станет дополнительным слоем в сети противовоздушной обороны Польши, которая уже включает системы дальнего и среднего радиуса действия. Эти элементы предназначены для защиты от самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

