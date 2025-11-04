Практика судів
Польща планує побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ініціативи ЄС

16:42, 4 листопада 2025
Національний проект запустять за кілька місяців.
Фото: Bloomberg
Польща планує розпочати розбудову національної системи протидії безпілотникам протягом найближчих місяців, не чекаючи реалізації європейської ініціативи «стіни дронів». Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Bloomberg.

Томчик зазначив, що цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих безпілотників у рамках ширшої програми протиповітряної оборони. Хоча сума інвестицій не розкривається, щонайменше половина контрактів має дістатися польським компаніям. «Ми згодні з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції або рішення. Але ми віддаємо пріоритет національним проектам», — підкреслив він.

За словами заступника міністра, європейська «стіна безпілотників» може в майбутньому доповнити польську систему. «Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми будемо використовувати їх в повній мірі», — додав Томчик.

Фінансування проєкту частково здійснюватиметься через європейську оборонну кредитну програму SAFE, у рамках якої Польща отримала 43,7 млрд євро — найбільшу початкову суму серед країн ЄС через своє сусідство з Росією, Білоруссю та Україною. Томчик не розкрив деталей фінансування.

Уряд планує запровадити перші елементи системи протягом трьох місяців після оголошення, а повне завершення проєкту очікується за два роки. «Зброя проти безпілотників має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних сенсорів і ефекторів, які працюють одночасно, спочатку виявляючи і ідентифікуючи об'єкти, а потім нейтралізуючи їх», — пояснив Томчик.

Він додав, що нова система стане додатковим шаром у мережі протиповітряної оборони Польщі, яка вже включає системи дальнього та середнього радіусу дії. Ці елементи призначені для захисту від літаків, вертольотів, безпілотників і крилатих ракет.

