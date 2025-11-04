Польща планує побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ініціативи ЄС

Національний проект запустять за кілька місяців.

Польща планує розпочати розбудову національної системи протидії безпілотникам протягом найближчих місяців, не чекаючи реалізації європейської ініціативи «стіни дронів». Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Bloomberg.

Томчик зазначив, що цього місяця міністерство оголосить про інвестиції в технології виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих безпілотників у рамках ширшої програми протиповітряної оборони. Хоча сума інвестицій не розкривається, щонайменше половина контрактів має дістатися польським компаніям. «Ми згодні з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції або рішення. Але ми віддаємо пріоритет національним проектам», — підкреслив він.

За словами заступника міністра, європейська «стіна безпілотників» може в майбутньому доповнити польську систему. «Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми будемо використовувати їх в повній мірі», — додав Томчик.

Фінансування проєкту частково здійснюватиметься через європейську оборонну кредитну програму SAFE, у рамках якої Польща отримала 43,7 млрд євро — найбільшу початкову суму серед країн ЄС через своє сусідство з Росією, Білоруссю та Україною. Томчик не розкрив деталей фінансування.

Уряд планує запровадити перші елементи системи протягом трьох місяців після оголошення, а повне завершення проєкту очікується за два роки. «Зброя проти безпілотників має бути комплексною. Вона повинна складатися з різних сенсорів і ефекторів, які працюють одночасно, спочатку виявляючи і ідентифікуючи об'єкти, а потім нейтралізуючи їх», — пояснив Томчик.

Він додав, що нова система стане додатковим шаром у мережі протиповітряної оборони Польщі, яка вже включає системи дальнього та середнього радіусу дії. Ці елементи призначені для захисту від літаків, вертольотів, безпілотників і крилатих ракет.

