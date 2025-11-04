В Великобритании криминализируют сцены удушения в фильмах для взрослых

Технологические платформы будут обязаны блокировать такой контент под угрозой штрафов.

В Великобритании порнографические материалы со сценами удушения станут уголовным преступлением, а технологические платформы будут обязаны предотвращать их просмотр. Об этом сообщает The Guardian.

Поправки к законопроекту о преступлениях и полицейской деятельности, представленные в парламент 3 ноября 2025 года, предусматривают уголовную ответственность за владение или распространение порнографии со сценами удушения. Решение основано на рекомендациях правительственного обзора, проведенного баронессой Габби Бертин по заказу экс-премьера Риши Сунака. Опубликованный в феврале 2025 года отчет установил, что такие материалы способствуют нормализации удушения как «сексуальной практики».

Исследования подтверждают, что удушение является опасной практикой, которая может вызвать изменения в структуре мозга из-за недостатка кислорода, даже за короткое время. У женщин, подвергавшихся неоднократному удушению во время секса, обнаружены признаки повреждения мозга, нарушения в полушариях, связанные с депрессией и тревогой. Из-за этих рисков нелетальное удушение уже признано уголовным преступлением в рамках Закона о домашнем насилии 2021 года.

Новый запрет обяжет порносайты блокировать доступ к такому контенту для пользователей из Великобритании. Министерство юстиции уточнило, что компании могут использовать автоматизированные системы, инструменты модерации или более строгую политику в отношении контента. Нарушители рискуют получить штрафы до 18 млн фунтов стерлингов от регулятора Ofcom.

