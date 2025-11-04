У Британії криміналізують сцени удушення в дорослому кіно

Технологічні платформи зобов’яжуть блокувати такий контент під загрозою штрафів.

Фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії порнографічні матеріали зі сценами удушення стануть кримінальним злочином, а технологічні платформи будуть зобов’язані запобігати їх перегляду. Про це повідомляє The Guardian.

Поправки до законопроекту про злочини та поліцейську діяльність, подані до парламенту 3 листопада 2025 року, передбачають кримінальну відповідальність за володіння або поширення порнографії зі сценами задушення. Рішення ґрунтується на рекомендаціях урядового огляду, проведеного баронесою Габбі Бертін на замовлення екс-прем’єра Ріші Сунака. Опублікований у лютому 2025 року звіт встановив, що такі матеріали сприяють нормалізації удушення як «сексуальної практики».

Дослідження підтверджують, що удушення є небезпечною практикою, яка може викликати зміни в структурі мозку через нестачу кисню, навіть за короткий час. У жінок, які зазнавали неодноразового удушення під час сексу, виявлені ознаки пошкодження мозку, порушення в півкулях, пов’язані з депресією та тривогою. Через ці ризики нелетальне удушення вже визнане кримінальним злочином у рамках Закону про домашнє насильство 2021 року.

Нова заборона зобов’яже порносайти блокувати доступ до такого контенту для користувачів із Великої Британії. Міністерство юстиції уточнило, що компанії можуть використовувати автоматизовані системи, інструменти модерації або суворішу політику щодо контенту. Порушники ризикують отримати штрафи до 18 млн фунтів стерлінгів від регулятора Ofcom.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.