AMD могут заставить заплатить миллионы – Adeia подала два иска за нарушение патентов

Компания Adeia, занимающаяся лицензированием интеллектуальной собственности, подала два иска против компании-производителя интегрированной электроники AMD в федеральный суд Техаса за нарушение патентных прав на полупроводниковые технологии. Об этом сообщает Overclock3D.

Иски касаются использования AMD запатентованных инноваций в производстве процессоров, в частности гибридного соединения и передовой 3D-упаковки, примененной в серии Ryzen X3D. По данным Adeia, AMD годами применяла эти технологии без получения лицензии. Гибридное соединение является ключевым для 3D V-Cache, что обеспечило AMD преимущество в игровом сегменте с 2022 года, повысив производительность в видеоиграх и специализированных программах.

В исках упоминаются десять патентов: семь — на гибридные соединения, три — на полупроводниковые процессы. Adeia отметила, что неоднократно пыталась достичь соглашения о лицензировании, но переговоры не принесли результата, поэтому пришлось обратиться в суд. Компания остается открытой к переговорам, но готова защищать права в судебном порядке.

В случае проигрыша AMD может быть обязана выплатить значительные лицензионные сборы, что повлияет на ее долгосрочную стратегию. Иск подан именно против AMD как разработчика и пользователя технологий, несмотря на то, что производство чипов осуществляет TSMC.

