AMD можуть змусити заплатити мільйони – Adeia подала два позови за порушення патентів

17:36, 4 листопада 2025
Adeia звинувачує AMD у використанні запатентованих технологій без ліцензії.
Компанія Adeia, яка займається ліцензуванням інтелектуальної власності, подала два позови проти компанії-виробника інтегрованої електроніки AMD у федеральному суді Техасу через порушення патентних прав на напівпровідникові технології. Про це повідомляє Overclock3D.

Позови стосуються використання AMD запатентованих інновацій у виробництві процесорів, зокрема гібридного з'єднання та передового 3D-пакування, застосованого в серії Ryzen X3D. За даними Adeia, AMD роками застосовувала ці технології без отримання ліцензії. Гібридне з'єднання є ключовим для 3D V-Cache, що забезпечило AMD перевагу в ігровому сегменті з 2022 року, підвищивши продуктивність у відеоіграх та спеціалізованих програмах.

У позовах згадуються десять патентів: сім — на гібридні з'єднання, три — на напівпровідникові процеси. Adeia зазначила, що неодноразово намагалася досягти угоди про ліцензування, але переговори не принесли результату, тому довелося звернутися до суду. Компанія залишається відкритою до переговорів, але готова захищати права в судовому порядку.

У разі програшу AMD може бути зобов’язана виплатити значні ліцензійні збори, що вплине на її довгострокову стратегію. Позов подано саме проти AMD як розробника та користувача технологій, попри те, що виробництво чипів здійснює TSMC.

