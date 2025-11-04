Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Еврокомиссия: Украина должна усилить прогресс в обеспечении независимости судебной системы

12:48, 4 ноября 2025
В Еврокомиссия подчеркивает: для успешного продвижения в процессе вступления Украина должна добиться большего прогресса в обеспечении независимости судебной системы.
Еврокомиссия: Украина должна усилить прогресс в обеспечении независимости судебной системы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина продолжает демонстрировать «выдающуюся приверженность» евроинтеграционному курсу, однако должна активнее противодействовать коррупции и укреплять верховенство права. Об этом говорится в проекте отчета Европейской комиссии о расширении ЕС, который оказался в распоряжении Reuters.

В документе отмечается, что, несмотря на агрессию России и сложные условия войны, Киев в течение последнего года сохраняет стратегическую ориентацию на членство в Европейском Союзе. В то же время Еврокомиссия подчеркивает: для успешного продвижения в процессе вступления Украина должна добиться большего прогресса в обеспечении независимости судебной системы, борьбе с организованной преступностью и уважении к гражданскому обществу.

Еврокомиссия указывает, что «недавние негативные тенденции, включая растущее давление на специализированные антикоррупционные агентства и гражданское общество, должны быть решительно обращены вспять».

В отчете подчеркивается, что вступление Украины в ЕС требует единогласной поддержки всех стран-членов.

Киев рассчитывает завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. Европейская комиссия поддерживает эту амбициозную цель, однако отмечает, что ее достижение возможно только при ускорении реформ — прежде всего в сфере верховенства права.

«Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности по фундаментальным направлениям, особенно в области верховенства права», — заявила она.

В проекте отчета Комиссия также предложила, чтобы демократические стандарты лучше защищались в будущих раундах расширения.

«Чтобы обеспечить, чтобы новые государства-члены продолжали защищать и поддерживать свой опыт в области верховенства права, демократии и фундаментальных прав, Комиссия считает, что будущие Договоры о вступлении должны содержать более сильные гарантии против отступления от обязательств, взятых в ходе переговоров о вступлении», — заявила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная реформа Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одесситка была осуждена за TikTok-видео: суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ

Приморский районный суд города Одессы признал женщину виновной за распространение в TikTok информации о мобилизационных мероприятиях.

КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду