Еврокомиссия: Украина должна усилить прогресс в обеспечении независимости судебной системы

Украина продолжает демонстрировать «выдающуюся приверженность» евроинтеграционному курсу, однако должна активнее противодействовать коррупции и укреплять верховенство права. Об этом говорится в проекте отчета Европейской комиссии о расширении ЕС, который оказался в распоряжении Reuters.

В документе отмечается, что, несмотря на агрессию России и сложные условия войны, Киев в течение последнего года сохраняет стратегическую ориентацию на членство в Европейском Союзе. В то же время Еврокомиссия подчеркивает: для успешного продвижения в процессе вступления Украина должна добиться большего прогресса в обеспечении независимости судебной системы, борьбе с организованной преступностью и уважении к гражданскому обществу.

Еврокомиссия указывает, что «недавние негативные тенденции, включая растущее давление на специализированные антикоррупционные агентства и гражданское общество, должны быть решительно обращены вспять».

В отчете подчеркивается, что вступление Украины в ЕС требует единогласной поддержки всех стран-членов.

Киев рассчитывает завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. Европейская комиссия поддерживает эту амбициозную цель, однако отмечает, что ее достижение возможно только при ускорении реформ — прежде всего в сфере верховенства права.

«Комиссия привержена поддержке этой амбициозной цели, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности по фундаментальным направлениям, особенно в области верховенства права», — заявила она.

В проекте отчета Комиссия также предложила, чтобы демократические стандарты лучше защищались в будущих раундах расширения.

«Чтобы обеспечить, чтобы новые государства-члены продолжали защищать и поддерживать свой опыт в области верховенства права, демократии и фундаментальных прав, Комиссия считает, что будущие Договоры о вступлении должны содержать более сильные гарантии против отступления от обязательств, взятых в ходе переговоров о вступлении», — заявила она.

