Єврокомісія: Україна має посилити прогрес в забезпеченні незалежності судової системи

В Єврокомісії наголошують: для успішного просування в процесі вступу Україна має досягти більшого прогресу в забезпеченні незалежності судової системи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна продовжує демонструвати «визначну відданість» євроінтеграційному курсу, однак має активніше протидіяти корупції та зміцнювати верховенство права. Про це йдеться у проєкті звіту Європейської комісії про розширення ЄС, який опинився у розпорядженні Reuters.

У документі зазначено, що попри агресію Росії та складні умови війни, Київ протягом останнього року зберігає стратегічну орієнтацію на членство в Європейському Союзі. Водночас Єврокомісія наголошує: для успішного просування в процесі вступу Україна має досягти більшого прогресу в забезпеченні незалежності судової системи, боротьбі з організованою злочинністю та повазі до громадянського суспільства.

Єврокомісія вказує, що «недавні негативні тенденції, включаючи зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні агентства та громадянське суспільство, мають бути рішуче повернуті».

У звіті наголошується, що вступ України до ЄС потребує одностайної підтримки всіх країн-членів.

Київ розраховує завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Європейська комісія підтримує цю амбіційну мету, однак наголошує, що її досягнення можливе лише за умови прискорення реформ — насамперед у сфері верховенства права.

«Комісія віддана підтримці цієї амбітної мети, але вважає, що для її досягнення потрібне прискорення темпів реформ, зокрема щодо фундаментальних аспектів, особливо верховенства права», — заявила вона.

У проєкті звіту Комісія також запропонувала, щоб демократичні стандарти краще захищалися в майбутніх раундах розширення.

«Щоб забезпечити, щоб нові держави-члени продовжували захищати та підтримувати свій досвід щодо верховенства права, демократії та фундаментальних прав, Комісія вважає, що майбутні Договори про вступ повинні містити сильніші гарантії проти відступу від зобов’язань, взятих під час переговорів про вступ», — заявила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.