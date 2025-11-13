Николя Саркози впервые появился на публике после освобождения из тюрьмы, фото

Саркози после освобождения из тюрьмы посетил парижский ресторан вместе с супругой Карлой Бруни, впервые вернувшись к публичной жизни.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший президент Франции Николя Саркози, который накануне вышел из парижской тюрьмы La Santé после 20 дней за решеткой, появился на публике вместе с супругой, Карлой Бруни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Супруги пообедали в ресторане Le Flandrin, где посетители встретили их аплодисментами и возгласами «браво» и «справедливость».

По данным издания, Саркози перед обедом успел совершить утреннюю пробежку возле своего дома в Париже.

Что известно о Саркози после освобождения

Саркози находится под судебным контролем и имеет запрет на выезд из страны. Это — часть условий к апелляционному процессу, который должен начаться в марте.

Несмотря на ограничения, он может вернуться к привычной работе: посещать офис на Rue de Miromesnil, работать над письмами и готовиться к апелляции.

Саркози заявил, что планирует уделить время семье и написанию новой книги.

«Название уже есть, а вот все остальное — увидим. Это точно не будет роман», — говорил он еще до ареста.

Дела против Саркози

Саркози отбывал часть пятилетнего срока за криминальный сговор — его обвиняют в причастности к схеме финансирования предвыборной кампании 2007 года ливийским режимом Каддафи.

Следствие считает, что в обмен на финансирование кампании Франция могла помогать Каддафи в восстановлении его международного имиджа после терактов в Локерби (1988) и над Нигером (1989). Суд признал Саркози виновным в сговоре, но не доказал факт получения или использования средств.

Условия содержания под стражей

Во время заключения Саркози содержали отдельно от других осужденных. Рядом с ним в соседней камере находились двое охранников. Министр внутренних дел Лоран Нуньес объяснил, что это было необходимо из-за угроз, которые поступили экс-президенту уже на второй день после ареста.

Сам Саркози назвал пребывание в тюрьме «кошмаром», но поблагодарил персонал за человечность.

У Саркози есть еще несколько открытых дел:

26 ноября ожидается решение Кассационного суда по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года.

Продолжается расследование возможного давления на свидетелей в «ливийском» кейсе.

В 2023 году он был осужден за коррупцию и торговлю влиянием – этот приговор высший суд Франции подтвердил.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.