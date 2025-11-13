Украина и Хорватия расширят сотрудничество в сфере противоминной деятельности — Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Хорватии о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Хорватии о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности №4661-IX.

Соглашение предусматривает обмен опытом, подготовку специалистов, поставку оборудования и привлечение хорватских экспертов к разминированию украинских территорий.

Ратификация документа укрепляет международное партнерство в области гуманитарного разминирования и повышает безопасность граждан Украины.

Напомним, в октябре Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом Министров и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности.

В Раде отмечают, что ратификация этого Соглашения является шагом в укреплении международного партнерства в сфере гуманитарного разминирования. Хорватия имеет значительный опыт в преодолении последствий минной опасности, поэтому сотрудничество с ней поможет Украине ускорить очистку освобожденных территорий и повысить безопасность граждан.

