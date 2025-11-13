Україна та Хорватія розширять співпрацю у сфері протимінної діяльності — Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядами України та Хорватії про співробітництво у сфері протимінної діяльності.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядами України та Хорватії про співробітництво у сфері протимінної діяльності № 4661-IX.

Угода передбачає обмін досвідом, підготовку фахівців, постачання обладнання та залучення хорватських експертів до розмінування українських територій.

Ратифікація документа зміцнює міжнародне партнерство у сфері гуманітарного розмінування та підвищує безпеку українських громадян.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрів та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері протимінної діяльності.

У Раді зазначають, що ратифікація цієї Угоди — це крок у зміцненні міжнародного партнерства у сфері гуманітарного розмінування. Хорватія має значний досвід у подоланні наслідків мінної небезпеки, тож співпраця з нею допоможе Україні пришвидшити очищення звільнених територій і підвищити безпеку громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.