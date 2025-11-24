Китай возобновляет добычу Bitcoin – майнинг возвращается после четырехлетнего запрета

Майнинг Bitcoin возвращается в Китай, несмотря на запрет 2021 года.

Добыча биткойнов возобновляется в Китае, хотя четыре года назад Пекин полностью запретил криптовалютную торговлю и майнинг. Индивидуальные и корпоративные майнеры используют дешевую электроэнергию и развитие центров обработки данных в провинциях, богатых энергоресурсами. Об этом сообщает Reuters.

До 2021 года Китай был мировым лидером по добыче Bitcoin. После запрета, введенного из-за угроз финансовой стабильности и энергосбережению, доля страны упала до нуля. В конце октября 2025 года Китай вернулся на третье место с долей 14% глобального хэшрейта, свидетельствуют данные Hashrate Index.

Восстановление подтверждается ростом продаж оборудования Canaan Inc в Китае, что может поддержать спрос и цены на Bitcoin.

В 2021 году майнеры массово закрывали предприятия и переезжали в Северную Америку и Центральную Азию.

Возвращение майнинга совпало с рекордным октябрьским ростом криптовалют на фоне прокриптовалютной политики президента США Дональда Трампа и ослабления доверия к доллару. Хотя с октябрьского пика Bitcoin упал примерно на треть из-за снижения глобальной склонности к риску.

«Гибкость китайской политики проявляется, когда экономические стимулы в конкретных регионах являются сильными. Возрождение майнинговой деятельности в Китае является одним из важнейших сигналов, которые рынок видел за последние годы», — заявил Патрик Грухн, генеральный директор Perpetuals.com.

