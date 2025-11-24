Китай відновлює видобуток Bitcoin – майнінг повертається після чотирирічної заборони

  1. У світі

Майнінг Bitcoin повертається до Китаю попри заборону 2021 року.
Фото: Investment Monitor
Видобуток Bitcoin відновлюється в Китаї, хоча чотири роки тому Пекін повністю заборонив криптовалютну торгівлю та майнінг. Індивідуальні та корпоративні майнери використовують дешеву електроенергію та розвиток центрів обробки даних у провінціях, багатих енергоресурсами. Про це повідомляє Reuters.

До 2021 року Китай був світовим лідером з видобутку Bitcoin. Після заборони, введеної через загрози фінансовій стабільності та енергозбереженню, частка країни впала до нуля. Наприкінці жовтня 2025 року Китай повернувся на третє місце з часткою 14% глобального хешрейту, свідчать дані Hashrate Index.

Відновлення підтверджується зростанням продажів обладнання Canaan Inc у Китаї, що може підтримати попит і ціни на Bitcoin.

У 2021 році майнери масово закривали підприємства та переїжджали до Північної Америки й Центральної Азії.

Повернення майнінгу збіглося з рекордним жовтневим зростанням криптовалют на тлі прокриптовалютної політики президента США Дональда Трампа та послаблення довіри до долара. Хоча з жовтневого піку Bitcoin упав приблизно на третину через зниження глобальної схильності до ризику.

«Гнучкість китайської політики проявляється, коли економічні стимули в конкретних регіонах є сильними. Відродження майнінгової діяльності в Китаї є одним з найважливіших сигналів, які ринок бачив за останні роки», — заявив Патрік Грухн, генеральний директор Perpetuals.com.

