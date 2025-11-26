Уиткофф советовал помощнику Путина, как говорить с Трампом о «мирном соглашении» по Украине — Bloomberg опубликовал стенограмму разговора

По информации издания, Стив Уиткофф предложил Путину связаться с Трампом еще до того, как тот проведет встречу с Президентом Владимиром Зеленским.

В октябре специальный представитель президента США Стив Уиткофф через помощника российского диктатора Юрия Ушакова передал Путину рекомендацию связаться по телефону с Дональдом Трампом накануне визита Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, в телефонном разговоре от 14 ноября Уиткофф дал Ушакову советы о том, как следует обсудить с Трампом мирный вопрос относительно Украины.

В частности, рекомендации включали в себя организацию разговора Трампа и Путина до того, как Владимир Зеленский прибудет в Белый дом, а также рекомендацию использования соглашения по Газе как вспомогательного средства.

Во время разговора с Ушаковым Уиткофф якобы сказал своему российскому коллеге, что уважает Путина и что он сказал Трампу, что, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения.

Согласно данным издания, спецпредставитель Трампа говорил с высокопоставленным кремлёвским чиновником, чтобы предложить ему совместную работу над мирным планом для Украины по примеру соглашения по Газе — и чтобы диктатор РФ поднял этот вопрос в беседе с президентом Трампом.

Уиткофф также порекомендовал Путину поздравить Трампа с мирным соглашением по сектору Газа, сказать, что Россия «поддержала» документ и что он «уважает президента как человека, который борется за мир».

Как пишет Bloomberg, во время беседы впервые появилась возможность непосредственно ознакомиться с недавней тактикой Уиткоффа на переговорах с РФ и тем, что, по-видимому, легло в основу мирного плана из 28 пунктов относительно Украины.

«Мы заключили 20-пунктный план Трампа (для сектора Газа — ред.), и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами», — сказал спецпредставитель Трампа Ушакову, согласно расшифровке Bloomberg.

По итогам этого разговора Уиткофф провел встречу в Майами с Кириллом Дмитриевым — о чём тот сам рассказал в интервью Axios. Кроме того, Дмитриев уточнил, что, начиная с 24 октября, провел три дня в Майами.

Согласно другой записи, проанализированной Bloomberg, 29 октября Дмитриев и Ушаков провели телефонную беседу, к тому же на русском языке, и обсудили, насколько решительно Кремль должен настаивать на своих требованиях в любом мирном плане.

Издание Bloomberg приводит стенограмму телефонного разговора между Стивом Уиткоффом и Юрием Ушаковым.

Стив Уиткофф: Привет, Юрий.

Юрий Ушаков: Да, Стив, привет, как дела?

СУ: Хорошо, Юрий. Как ты?

ЮУ: Тоже хорошо. Приветствую, мой друг.

СУ: Спасибо.

ЮУ: Ты проделал потрясающую работу. Просто потрясающую работу. Большое тебе спасибо. Спасибо, спасибо.

СУ: Спасибо, Юрий, и спасибо за твою поддержку. Я знаю, что ваша страна это поддержала, и я благодарен.

ЮУ: Да, да, да. Да. Ты знаешь, именно поэтому мы приостановили организацию первого российско-арабского саммита.

СУ: Да.

ЮУ: Да, потому что мы считаем, что ты делаешь настоящую работу в регионе.

СУ: Слушай, вот что я тебе скажу. Я думаю… я думаю, если мы сможем решить российско-украинский вопрос, все будут прыгать от радости.

ЮУ: Да, да, да. Да, тебе нужно решить только одну проблему. смеётся

СУ: Какую?

ЮУ: Российско-украинскую войну.

СУ: Знаю! Как нам это решить?

ЮУ: Мой друг, я просто хочу твоего совета. Как ты считаешь, было бы полезно, если бы наши руководители поговорили по телефону?

СУ: Да, я так считаю.

ЮУ: Считаешь. И когда, по твоему мнению, это было бы возможно?

СУ: Думаю, как только вы предложите, мой шеф будет готов это сделать.

ЮУ: Хорошо, хорошо.

СУ: Юрий, Юрий, вот что бы я сделал. Это моя рекомендация.

ЮУ: Да, прошу.

СУ: Я бы позвонил и просто повторил, что вы поздравляете президента с этим событием, что вы это поддержали, поддержали, что вы уважаете его как миротворца, и что вы действительно рады видеть этот результат. Вот так бы я сказал. Думаю, после этого разговор будет действительно хорошим.

Потому что — скажу тебе, что я сказал президенту. Я сказал президенту, что вы, что Российская Федерация всегда стремилась к мирному соглашению. Это моё мнение. Я сказал президенту, что я в это верю. И считаю, что дело в том, что у нас есть два государства, которым трудно прийти к компромиссу, и когда мы это сделаем, у нас будет мирное соглашение. Я даже думаю, что, возможно, мы изложим мирное предложение где-то на 20 пунктов — так же, как сделали в Газе. Мы подготовили «План Трампа» — двадцать пунктов ради мира — и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами. Моё мнение вот в чём…

ЮУ: Хорошо, хорошо, мой друг. Я думаю, именно этот момент наши лидеры могут обсудить. Слушай, Стив, я с тобой согласен, что он поздравит, что он скажет, что Трамп — настоящий миротворец и так далее. Это он скажет.

СУ: А это, по-моему, было бы замечательно.

ЮУ: Хорошо, хорошо.СВ: А что, если… что, если… выслушай меня…

ЮУ: Я обсужу это со своим руководителем и потом вернусь к тебе. Хорошо?

СУ: Да, потому что послушай, что я говорю. Я просто хочу, чтобы ты сказал — возможно, чтобы ты передал это президенту Путину, потому что я глубоко уважаю президента Путина.

ЮУ: Да, да.

СУ: Возможно, он скажет президенту Трампу: знаешь, Стив и Юрий обсудили очень похожий план мира, и это может быть тем, что немного сдвинет ситуацию, мы открыты к таким вещам — изучить, что нужно для достижения мирного соглашения. Теперь, между нами, я знаю, что нужно для мирного соглашения: Донецк и, возможно, какой-то обмен территориями. Но я говорю, что вместо того, чтобы говорить об этом прямо, давай будем говорить более оптимистично, потому что, я думаю, мы здесь дойдём до соглашения. И думаю, Юрий, что президент даст мне много пространства и свободы действий, чтобы довести дело до соглашения.

ЮУ: Понимаю…

СУ: …так что если мы сможем создать возможность сказать после этого, что я поговорил с Юрием, и мы имели разговор — думаю, это может привести к большим вещам.

ЮУ: Хорошо, звучит хорошо. Звучит хорошо.

СУ: И ещё одно: Зеленский приезжает в Белый дом в пятницу.

ЮУ: Знаю это. (посмеивается)

СУ: Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я там был, но, если возможно, чтобы у нас был звонок с вашим руководителем до этой пятничной встречи.

ЮУ: До неё, до — да?

СУ: Правильно.

ЮУ: Хорошо, хорошо. Я понял твой совет. Так что обсужу это со своим руководителем и потом вернусь к тебе, хорошо?

СУ: Хорошо, Юрий, скоро поговорим.

ЮУ: Отлично, отлично. Большое спасибо. Спасибо тебе.

СУ: Пока.

ЮУ: Пока.

