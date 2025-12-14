  1. В мире

Спал на кровати умершей матери — в Китае мужчина заразился опасным вирусом после похоронного обряда

15:43, 14 декабря 2025
Заражение, по версии врачей, произошло через контакт с постельным бельем.
Спал на кровати умершей матери — в Китае мужчина заразился опасным вирусом после похоронного обряда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Китае 60-летний мужчина по фамилии Чэнь заболел опасной вирусной инфекцией после участия в традиционном похоронном ритуале.

Как сообщает South China Morning Post, мужчина на протяжении нескольких недель спал на кровати своей умершей матери, что, по выводам врачей, стало причиной заражения.

Мать Чэня умерла в возрасте 86 лет. По имеющимся данным, женщина не имела хронических заболеваний и до последнего времени ежедневно работала в поле. Незадолго до смерти ее состояние резко ухудшилось — появились расстройства пищеварения, после чего она скончалась.

После похорон мужчина выполнил распространенный в регионе обряд — в течение 35 дней спал на кровати умершей матери. Считается, что этот ритуал помогает душе родственника завершить путь в загробный мир. На десятый день после начала обряда мужчина почувствовал ухудшение самочувствия: появились слабость и мышечная боль, позже — рвота и диарея. Его госпитализировали.

Медики диагностировали у пациента вирусную инфекцию, передающуюся через клещей. По словам врачей, заболевание может вызывать высокую температуру, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а в тяжелых случаях — сбои иммунной системы и отказ внутренних органов.

Специалисты считают, что женщина заразилась вирусом во время сельскохозяйственных работ после укуса клеща. Ее сын, по версии врачей, мог подхватить инфекцию через контакт с биологическими остатками, сохранившимися на постельных принадлежностях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]