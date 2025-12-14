Спал на кровати умершей матери — в Китае мужчина заразился опасным вирусом после похоронного обряда
В Китае 60-летний мужчина по фамилии Чэнь заболел опасной вирусной инфекцией после участия в традиционном похоронном ритуале.
Как сообщает South China Morning Post, мужчина на протяжении нескольких недель спал на кровати своей умершей матери, что, по выводам врачей, стало причиной заражения.
Мать Чэня умерла в возрасте 86 лет. По имеющимся данным, женщина не имела хронических заболеваний и до последнего времени ежедневно работала в поле. Незадолго до смерти ее состояние резко ухудшилось — появились расстройства пищеварения, после чего она скончалась.
После похорон мужчина выполнил распространенный в регионе обряд — в течение 35 дней спал на кровати умершей матери. Считается, что этот ритуал помогает душе родственника завершить путь в загробный мир. На десятый день после начала обряда мужчина почувствовал ухудшение самочувствия: появились слабость и мышечная боль, позже — рвота и диарея. Его госпитализировали.
Медики диагностировали у пациента вирусную инфекцию, передающуюся через клещей. По словам врачей, заболевание может вызывать высокую температуру, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а в тяжелых случаях — сбои иммунной системы и отказ внутренних органов.
Специалисты считают, что женщина заразилась вирусом во время сельскохозяйственных работ после укуса клеща. Ее сын, по версии врачей, мог подхватить инфекцию через контакт с биологическими остатками, сохранившимися на постельных принадлежностях.
