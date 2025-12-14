  1. У світі

Спав на ліжку померлої матері — у Китаї чоловік заразився небезпечним вірусом після похоронного обряду

15:43, 14 грудня 2025
Зараження, за версією лікарів, сталося через контакт із постільною білизною.
Спав на ліжку померлої матері — у Китаї чоловік заразився небезпечним вірусом після похоронного обряду
У Китаї 60-річний чоловік на прізвище Чень захворів на небезпечну вірусну інфекцію після участі у традиційному похоронному ритуалі.

Як повідомляє South China Morning Post, чоловік протягом кількох тижнів спав на ліжку своєї померлої матері, що, за висновками лікарів, стало причиною зараження.

Мати Ченя померла у віці 86 років. За даними, жінка не мала хронічних захворювань і до останнього часу щодня працювала в полі. Незадовго до смерті її стан різко погіршився — з’явилися розлади травлення, після чого вона померла.

Після похорону чоловік виконав поширений у регіоні обряд — протягом 35 днів спав на ліжку померлої матері. Вважається, що цей ритуал допомагає душі родича завершити шлях у потойбічний світ. На десятий день після початку обряду чоловік відчув погіршення самопочуття: з’явилися слабкість і м’язовий біль, згодом — блювання та діарея. Його госпіталізували.

Медики діагностували у пацієнта вірусну інфекцію, що передається через кліщів. За словами лікарів, захворювання може спричиняти високу температуру, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, а у тяжких випадках — збої імунної системи та відмову внутрішніх органів.

Фахівці вважають, що жінка заразилася вірусом під час сільськогосподарських робіт після укусу кліща. Її син, за версією лікарів, міг підхопити інфекцію через контакт із біологічними залишками, які збереглися на постільних речах.

Китай

