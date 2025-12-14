  1. В мире

В США мужчина, который общался с ChatGPT в состоянии бреда, убил мать, после чего покончил с собой

15:25, 14 декабря 2025
По данным родственников, мужчина с психическими расстройствами месяцами общался с ChatGPT, после чего совершил убийство и самоубийство.
В США мужчина, который общался с ChatGPT в состоянии бреда, убил мать, после чего покончил с собой
В США семья женщины, убитой собственным сыном, подала иск против компании OpenAI. Истцы утверждают, что мужчина, имевший психические расстройства, длительное время общался с ChatGPT, после чего убил мать и покончил с собой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идёт о 56-летнем Стейне-Эрике Солберге, который, по данным родственников, страдал психическим расстройством и общался с ChatGPT в состоянии бреда. Мужчина был убеждён, что за ним следят, и подозревал в заговоре даже свою 83-летнюю мать Сюзанну Адамс.

По словам внука погибшей, Солберг месяцами делился с ChatGPT параноидальными мыслями, а система якобы поддерживала эти убеждения, не опровергая их. Семья считает, что такое взаимодействие могло усугубить психическое состояние мужчины.

Согласно материалам дела, Солберг убил мать, после чего совершил самоубийство. Его сын, подавший иск в суд, заявил, что OpenAI создала «дефектный продукт», не имевший надлежащих предохранительных механизмов для взаимодействия с людьми с психическими расстройствами, и поэтому компания должна нести ответственность за последствия.

В материале отмечается, что это не первый судебный иск против OpenAI, связанный с влиянием искусственного интеллекта на поведение пользователей. Компания на момент публикации материала официально не прокомментировала иск.

