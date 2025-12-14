  1. У світі

У США чоловік, який спілкувався з ChatGPT у стані марення, убив матір, після чого наклав на себе руки

15:25, 14 грудня 2025
За даними родичів, чоловік із психічними розладами місяцями спілкувався з ChatGPT, після чого вчинив убивство і самогубство.
У США родина жінки, яку вбив власний син, подала позов проти компанії OpenAI. Позивачі стверджують, що чоловік, який мав психічні розлади, тривалий час спілкувався з ChatGPT, після чого вбив матір і наклав на себе руки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про 56-річного Стейна-Еріка Солберга, який, за даними родичів, страждав на психічний розлад і спілкувався з ChatGPT у стані марення. Чоловік був переконаний, що за ним стежать, і підозрював у змові навіть свою 83-річну матір Сюзанну Адамс.

За словами онука загиблої, Солберг місяцями ділився з ChatGPT параноїдальними думками, а система нібито підтримувала ці переконання, не заперечуючи їх. Родина вважає, що така взаємодія могла поглибити психічний стан чоловіка.

Згідно з матеріалами справи, Солберг убив матір, після чого вчинив самогубство. Його син, який подав позов до суду, заявив, що OpenAI створила «дефектний продукт», який не мав належних запобіжників для взаємодії з людьми з психічними розладами, і тому компанія повинна нести відповідальність за наслідки.

У матеріалі зазначається, що це не перший судовий позов проти OpenAI, пов’язаний із впливом штучного інтелекту на поведінку користувачів. Компанія на момент публікації матеріалу офіційно не прокоментувала позов.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

