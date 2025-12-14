За даними родичів, чоловік із психічними розладами місяцями спілкувався з ChatGPT, після чого вчинив убивство і самогубство.

У США родина жінки, яку вбив власний син, подала позов проти компанії OpenAI. Позивачі стверджують, що чоловік, який мав психічні розлади, тривалий час спілкувався з ChatGPT, після чого вбив матір і наклав на себе руки. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про 56-річного Стейна-Еріка Солберга, який, за даними родичів, страждав на психічний розлад і спілкувався з ChatGPT у стані марення. Чоловік був переконаний, що за ним стежать, і підозрював у змові навіть свою 83-річну матір Сюзанну Адамс.

За словами онука загиблої, Солберг місяцями ділився з ChatGPT параноїдальними думками, а система нібито підтримувала ці переконання, не заперечуючи їх. Родина вважає, що така взаємодія могла поглибити психічний стан чоловіка.

Згідно з матеріалами справи, Солберг убив матір, після чого вчинив самогубство. Його син, який подав позов до суду, заявив, що OpenAI створила «дефектний продукт», який не мав належних запобіжників для взаємодії з людьми з психічними розладами, і тому компанія повинна нести відповідальність за наслідки.

У матеріалі зазначається, що це не перший судовий позов проти OpenAI, пов’язаний із впливом штучного інтелекту на поведінку користувачів. Компанія на момент публікації матеріалу офіційно не прокоментувала позов.

