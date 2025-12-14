В Брауновском университете во время экзаменов неизвестный открыл огонь – есть погибшие

Неизвестный открыл огонь в инженерном корпусе, большинство пострадавших – студенты.

На кампусе Брауновского университета в США во время экзаменационной сессии произошла массовая стрельба. Неизвестный мужчина в темной одежде открыл огонь в инженерном корпусе, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, еще девять получили огнестрельные ранения, сообщает Associated Press.

По информации руководства университета, большинство пострадавших являются студентами. Еще один человек получил травмы от осколков во время стрельбы, однако пока неизвестно, был ли он студентом.

Всех раненых доставили в больницу штата Род-Айленд. Один из пациентов находится в критическом состоянии, нескольким потребовалась интенсивная терапия.

Стрельба произошла в здании Barus & Holley, где расположены Школа инженерии и кафедра физики. По данным сайта университета, здание содержит более 100 лабораторий, десятки аудиторий и офисов. На момент нападения там проходили экзамены по инженерному проектированию.

Городские власти Провиденса сообщили, что наружные двери корпуса были открыты, однако доступ в аудиторию, где проходили экзамены, был ограничен.

После инцидента полиция объявила режим «оставаться в укрытии». Вооруженные правоохранители до поздней ночи обыскивали учебные корпуса, общежития и прилегающие жилые кварталы. Кампус и окружающие улицы, которые обычно оживлены по выходным, почти опустели.

По данным полиции, подозреваемый — мужчина возрастом около 30 лет, которого в последний раз видели при выходе из инженерного корпуса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его силуэт, однако лицо распознать не удалось. Следствие считает, что нападавший использовал пистолет. Ранее задержанное лицо впоследствии отпустили, установив, что оно не причастно к стрельбе.

Очевидцы сообщают о панике и хаосе. Студенты прятались под партами, выключали свет в лабораториях и часами ждали эвакуации. Некоторых из них правоохранители выводили из зданий в тактическом снаряжении и доставляли в безопасные зоны.

Губернатор Род-Айленда Дэн Макки заявил, что для розыска и задержания нападавшего задействованы все возможные ресурсы.

Брауновский университет является одним из старейших и престижнейших высших учебных заведений США, где обучаются более 10 тысяч студентов. Инцидент произошел на фоне одних из самых строгих в стране законов штата об обращении с оружием и вновь обострил дискуссию о безопасности учебных заведений в США.

