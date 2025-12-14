У Браунівському університеті під час іспитів невідомий відкрив вогонь – є загиблі

Невідомий відкрив вогонь в інженерному корпусі, більшість постраждалих — студенти.

Фото: АР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На кампусі Браунівського університету у США під час екзаменаційної сесії сталася масова стрілянина. Невідомий чоловік у темному одязі відкрив вогонь в інженерному корпусі, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, ще дев’ятеро дістали вогнепальні поранення, повідомляє Associated Press.

За інформацією керівництва університету, більшість постраждалих є студентами. Ще одна людина зазнала травм від уламків під час стрілянини, однак наразі невідомо, чи вона була студентом.

Усіх поранених доставили до лікарні штату Род-Айленд. Один із пацієнтів перебуває у критичному стані, кільком знадобилася інтенсивна терапія.

Стрілянина сталася в будівлі Barus & Holley, де розміщені Школа інженерії та кафедра фізики. За даними сайту університету, будівля містить понад 100 лабораторій, десятки аудиторій і офісів. На момент нападу там проходили іспити з інженерного проєктування.

Міська влада Провіденсу повідомила, що зовнішні двері корпусу були відчинені, однак доступ до аудиторії, де тривали іспити, був обмеженим.

Після інциденту поліція оголосила режим «залишатися в укритті». Озброєні правоохоронці до пізньої ночі обшукували навчальні корпуси, гуртожитки та прилеглі житлові квартали. Кампус і навколишні вулиці, які зазвичай жваві у вихідні, майже спорожніли.

За даними поліції, підозрюваний — чоловік віком близько 30 років, якого востаннє бачили під час виходу з інженерного корпусу. Камери відеоспостереження зафіксували його силует, однак обличчя розпізнати не вдалося. Слідство вважає, що нападник використовував пістолет. Раніше затриману особу згодом відпустили, встановивши, що вона не причетна до стрілянини.

Очевидці повідомляють про паніку та хаос. Студенти ховалися під партами, вимикали світло в лабораторіях і годинами чекали на евакуацію. Деяких із них правоохоронці виводили з будівель у тактичному спорядженні та доправляли до безпечних зон.

Губернатор Род-Айленду Ден Маккі заявив, що для розшуку та затримання нападника залучені всі можливі ресурси.

Браунівський університет є одним із найстаріших і найпрестижніших закладів вищої освіти США, де навчаються понад 10 тисяч студентів. Інцидент стався на тлі одних із найсуворіших у країні законів штату щодо обігу зброї та знову загострив дискусію про безпеку навчальних закладів у США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.