Италия планирует ввести налог на мелкие посылки из-за пределов ЕС

Новый сбор будет касаться отправлений стоимостью до 150 евро и ориентирован на онлайн-платформы.

Фото: ukrinform

Италия рассматривает возможность введения налога на небольшие посылки с товарами, поступающими из стран, не входящих в Европейский Союз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на парламентские поправки.

Согласно документам, Рим планирует установить сбор в размере 2 евро на посылки стоимостью до 150 евро. Ожидается, что нововведение принесет в бюджет 122,5 млн евро в следующем году, а в 2027 и 2028 годах поступления могут достичь 245 млн евро ежегодно.

Отмечается, что инициатива соответствует предложению, которое в настоящее время обсуждается на уровне Европейского Союза по налогообложению мелких международных отправлений.

Правительство Италии планирует направить новый налог в первую очередь на деятельность онлайн-платформ, в частности Shein и Temu. Целью такого шага является защита национальной индустрии моды от дешевого импорта, преимущественно из Китая.

