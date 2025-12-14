Італія планує ввести податок на дрібні посилки з-за меж ЄС

Новий збір стосуватиметься відправлень вартістю до 150 євро та орієнтований на онлайн-платформи.

Італія розглядає можливість запровадження податку на невеликі посилки з товарами, що надходять із країн, які не входять до Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на парламентські поправки.

Згідно з документами, Рим планує встановити збір у розмірі 2 євро на посилки вартістю до 150 євро. Очікується, що нововведення принесе до бюджету 122,5 млн євро у наступному році, а у 2027 та 2028 роках надходження можуть сягнути по 245 млн євро щороку.

Зазначається, що ініціатива відповідає пропозиції, яка нині обговорюється на рівні Європейського Союзу щодо оподаткування дрібних міжнародних відправлень.

Уряд Італії планує спрямувати новий податок насамперед на діяльність онлайн-платформ, зокрема Shein і Temu. Метою такого кроку є захист національної індустрії моди від дешевого імпорту, переважно з Китаю.

