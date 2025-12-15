  1. В мире

В Индии женщины начали получать выплаты за домашний труд и уход за детьми

07:18, 15 декабря 2025
Экспериментальная программа охватывает 118 миллионов женщин в 12 штатах.
В Индии женщины начали получать выплаты за домашний труд и уход за детьми
Фото: BBC
В Индии стартовала экспериментальная программа, по которой женщины получают денежные выплаты за домашний труд и уход за детьми. Проект внедрили в 12 штатах, и им охвачены 118 миллионов взрослых женщин. Об этом сообщает BBC.

Деньги предоставляются за ведение домашнего хозяйства и выполнение обязанностей по уходу. Суммы выплат составляют от 1000 до 2500 рупий в месяц (12-30 долларов). Хотя это всего 5-12% среднего дохода домохозяйства, средства поступают регулярно и позволяют женщинам тратить их на нужды семьи – образование детей, продукты, газ для приготовления пищи, медицинские расходы, погашение мелких долгов, а иногда и на небольшие личные покупки или золотые украшения.

Критерии участия в программе отличаются в зависимости от штата. Учитывают возраст, уровень дохода и предусматривают исключения для семей госслужащих, налогоплательщиков, владельцев автомобилей или больших земельных участков.

Профессор права и социальной справедливости Королевского колледжа Лондона Прабха Котисваран назвала программу «существенным расширением системы социального обеспечения на уровне индийских штатов в пользу женщин». Она добавила, что выплаты позволяют женщинам удовлетворять насущные потребности домохозяйства и собственные, возвращают им финансовую независимость и достоинство.

В политических кругах программа вызывает критику: ее иногда оценивают как способ раздать деньги в обмен на голоса на предстоящих выборах. Кроме того, расходы на выплаты создают значительную нагрузку на бюджеты штатов – в этом году на программу планируется потратить около 18 миллиардов долларов.

Несмотря на критику, многие эксперты считают программу важным шагом в признании экономической ценности неоплачиваемого домашнего и уходового труда женщин.

