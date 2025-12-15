  1. У світі

В Індії жінки почали отримувати виплати за хатню та доглядову працю

07:18, 15 грудня 2025
Експериментальна програма охоплює 118 мільйонів жінок у 12 штатах.
В Індії жінки почали отримувати виплати за хатню та доглядову працю
Фото: BBC
В Індії стартувала експериментальна програма, за якою жінки отримують грошові виплати за хатню та доглядову працю. Проект запровадили у 12 штатах, і ним охоплені 118 мільйонів дорослих жінок. Про це повідомляє BBC.

Гроші надають за підтримання домогосподарств та виконання доглядових обов’язків. Суми виплат становлять від 1000 до 2500 рупій на місяць (12-30 доларів). Хоча це лише 5-12% середнього доходу домогосподарства, кошти надходять регулярно і дозволяють жінкам витрачати їх на потреби сім’ї – освіту дітей, продукти, газ для приготування їжі, медичні витрати, погашення дрібних боргів, а інколи й на невеликі особисті покупки або золоті прикраси.

Критерії участі у програмі відрізняються залежно від штату. Враховують вік, рівень доходу та передбачають винятки для родин держслужбовців, платників податків, власників автомобілів чи великих земельних ділянок.

Професорка права та соціальної справедливості Королівського коледжу Лондона Прабха Котісваран назвала програму «суттєвим розширенням системи соціального забезпечення на рівні індійських штатів на користь жінок». Вона додала, що виплати дозволяють жінкам задовольняти нагальні потреби домогосподарства та власні, повертають їм фінансову незалежність і гідність.

У політичних колах програма викликає критику: її іноді оцінюють як спосіб роздати гроші в обмін на голоси на майбутніх виборах. Крім того, витрати на виплати створюють значне навантаження на бюджети штатів – цього року на програму планується витратити близько 18 мільярдів доларів.

Незважаючи на критику, багато експертів вважають програму важливим кроком у визнанні економічної цінності неоплачуваної хатньої та доглядової праці жінок.

