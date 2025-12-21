Верховный суд Бразилии во второй раз отменил ограничения на права коренных народов на землю

Суд подтвердил, что права коренных сообществ на землю существовали еще до принятия Конституции и не могут зависеть от формального «временного порога».

Верховный суд Бразилии во второй раз признал неконституционной так называемую доктрину marco temporal, которая ограничивала права коренных народов на признание их земель. Судьи подтвердили: коренные сообщества имеют первичные права на традиционные территории независимо от того, были ли они фактически заняты по состоянию на 5 октября 1988 года — дату принятия действующей Конституции страны. Об этом сообщает Courthouse News.

Это решение принято чуть более чем через два года после первого знакового вердикта, которым суд уже отклонил эту концепцию. Она предусматривала, что коренные народы могут претендовать лишь на те земли, которые они занимали либо по которым велись споры на момент принятия Конституции.

Попытка Конгресса обойти решение суда

После решения суда в 2023 году бразильский Конгресс принял закон №14.701, который фактически возродил доктрину marco temporal на законодательном уровне и изменил правила демаркации земель коренных народов. Президент Луис Инасиу Лула да Силва ветировал отдельные положения, однако парламент преодолел вето, и закон вступил в силу.

Докладчик по делам о конституционности этого закона, судья Жилмар Мендес, подчеркнул: Бразилия должна подходить к земельным конфликтам с «публичным, республиканским и гуманным духом», а не сводить вопрос исторической справедливости к формальной дате.

«Наше общество не может жить с открытыми ранами столетий, которые до сих пор ждут своего решения», — отметил он в своем решении.

Судья также подчеркнул, что требование доказывать проживание на конкретную дату несправедливо перекладывает бремя доказывания на коренные сообщества, которые исторически подвергались принудительным выселениям, преследованиям и насилию со стороны государства или частных лиц.

Что говорит Конституция Бразилии

Конституция 1988 года (статьи 231 и 232) признает первичные права коренных народов на земли, которые они традиционно занимают, и возлагает на федеральные власти обязанность их демаркировать и защищать.

По официальным данным, в Бразилии в настоящее время насчитывается 823 демаркированные территории коренных народов, которые охватывают чуть более 13% площади страны.

Юристка и профессор аграрного права Федерального университета Баии Татиана Эмилия Диас Гомес поясняет: формулировка Конституции не случайна.

«Законодатели сознательно использовали слово “признает”. Это означает, что право существовало еще до появления самого бразильского государства», — отмечает она.

По ее словам, государство должно лишь формально подтвердить эти права через процедуру демаркации, без дополнительных толкований или ограничений. Признание таких прав, добавляет экспертка, уходит еще в колониальную эпоху: в частности, коренные народы назывались «первыми владельцами» своих земель в королевском указе Португалии от 1680 года.

Последствия действия закона: насилие и застой

По данным Миссионерского совета по делам коренных народов, за первый год действия закона №14.701 было зафиксировано 1 241 случай насилия, связанного с посягательствами на земли коренных общин. Речь идет о бездействии государства, задержках с легализацией территорий, земельных конфликтах, вторжениях, незаконной добыче ресурсов и других нарушениях. За этот же период погибли 211 представителей коренных народов.

И Совет, и Национальный фонд по делам коренных народов заявляют: закон создал юридические барьеры и фактически заморозил административные процедуры демаркации.

Ситуация также связана с наследием бывшего президента Жаира Болсонару, который открыто обещал не признавать ни одной новой территории коренных народов и за время своей каденции не утвердил ни одной.

В то же время с начала работы нынешнего правительства уже признана 21 территория, еще как минимум 107 прошли все технические этапы и готовы к окончательному оформлению.

Конфликт между судом и парламентом продолжается

В начале 2024 года судья Мендес инициировал создание специальной комиссии при Верховном суде для обсуждения применения закона №14.701. В нее вошли представители правительства и различных уровней власти, однако лишь шесть из 24 членов представляли коренные народы. Из-за отсутствия равного представительства и нежелания «торговаться» по поводу конституционных прав главная организация коренных народов страны вышла из комиссии.

Несмотря на это, комиссия подготовила предложения по изменениям в законодательство, которые были включены в позицию докладчика и рекомендованы для рассмотрения Конгрессом.

Юристы обращают внимание: хотя суд отклонил доктрину marco temporal, отдельные положения решения вызвали критику. В частности, речь идет о возможности компенсаций некоренным землепользователям и праве оставаться на спорных землях до полной выплаты компенсации. По мнению правозащитников, это может существенно осложнить возвращение земель коренным общинам и противоречит самой идее их первичных прав.

Впереди — новое обострение

Спор далек от завершения. 9 декабря Сенат Бразилии одобрил проект конституционной поправки, которая напрямую закрепляет доктрину marco temporal в Конституции. Документ еще должна рассмотреть нижняя палата парламента.

Эксперты не исключают дальнейшей эскалации и возвращения вопроса в Верховный суд. По их мнению, наиболее стабильным выходом мог бы стать согласованный подход между исполнительной, законодательной и судебной властью. В то же время они признают: достичь такого компромисса сложно, поскольку агробизнес, который поддерживает доктрину, имеет значительно более сильное представительство в парламенте, чем коренные народы.

