  1. В мире
  2. / В Украине

Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие против Starlink — данные разведки НАТО

16:46, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Разведка НАТО сообщает о планах РФ заполнить орбиты высокоплотными снарядами.
Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие против Starlink — данные разведки НАТО
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие зонального действия, нацеленное на спутники Starlink Илона Маска, чтобы преодолеть космическое превосходство Запада, которое помогло Украине на поле боя, пишет Associated Press со ссылкой на данные двух разведывательных служб стран НАТО.

Оружие предусматривает выпуск сотен тысяч высокоплотных снарядов на орбиты Starlink, что может одновременно вывести из строя несколько спутников, но рискует нанести катастрофический ущерб другим орбитальным системам.

Аналитики сомневаются в возможности применения такого оружия без создания неконтролируемого хаоса в космосе, который затронет системы других компаний и стран, включая Россию и Китай. Такие последствия могут заставить Москву отказаться от развертывания или использования оружия.

Разведывательные данные показали AP при условии анонимности источников; агентство не смогло самостоятельно проверить выводы.

Космические силы США не ответили на запрос. Космическое командование французских вооруженных сил заявило, что не комментирует выводы, но подтвердило: Россия в последние годы умножила безответственные, опасные и враждебные действия в космосе.

Россия считает Starlink серьезной угрозой. Тысячи низкоорбитальных спутников сыграли ключевую роль в выживании Украины во время полномасштабного вторжения, которое продолжается четвертый год. Starlink обеспечивает украинским военным связь на поле боя, наведение на цель, а также используется гражданскими и правительственными чиновниками при нарушениях связи из-за российских ударов.

Российские чиновники неоднократно заявляли, что коммерческие спутники, обслуживающие украинскую армию, могут быть законными целями. В этом месяце Россия объявила о развертывании системы С-500, способной поражать цели на низкой орбите.

В отличие от ракеты, испытанной Россией в 2021 году против старого спутника, новое оружие нацелено на несколько Starlink одновременно; гранулы могут выпускаться из формирований малых спутников.

По данным АР, один из канадских экспертов отметил, что облака гранул невозможно ограничить только Starlink, и обломки быстро выйдут из-под контроля, блокируя весь орбитальный режим.

В выводах разведки не указаны сроки развертывания, испытаний или стадии разработки. Система находится в активной разработке, но детали сроков конфиденциальны, сообщил чиновник, знакомый с данными.

Некоторые аналитики предполагают, что проект может быть экспериментальным или использоваться для провокации международной реакции или оправдания расходов на контркосмические средства.

Гранулы размером в миллиметры могут оставаться незамеченными для систем сканирования, затрудняя доказательство вины Москвы.

Эксперт Клейтон Своуп отметил, что повреждения солнечных панелей достаточно для вывода спутника из строя. В ноябре небольшой обломок, вероятно, повредил китайский космический корабль.

После атаки гранулы и обломки будут падать на Землю, возможно повреждая другие системы. Орбиты Starlink находятся на высоте около 550 км, поэтому риски угрожают более низким орбитам, включая китайскую станцию Тяньгун и МКС.

Такое оружие может служить для угроз без фактического использования, считают аналитики. В то же время его неизбирательность может сдержать Россию, поскольку затронет собственные космические активы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия НАТО Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]