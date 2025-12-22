Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие против Starlink — данные разведки НАТО

Разведка НАТО сообщает о планах РФ заполнить орбиты высокоплотными снарядами.

Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие зонального действия, нацеленное на спутники Starlink Илона Маска, чтобы преодолеть космическое превосходство Запада, которое помогло Украине на поле боя, пишет Associated Press со ссылкой на данные двух разведывательных служб стран НАТО.

Оружие предусматривает выпуск сотен тысяч высокоплотных снарядов на орбиты Starlink, что может одновременно вывести из строя несколько спутников, но рискует нанести катастрофический ущерб другим орбитальным системам.

Аналитики сомневаются в возможности применения такого оружия без создания неконтролируемого хаоса в космосе, который затронет системы других компаний и стран, включая Россию и Китай. Такие последствия могут заставить Москву отказаться от развертывания или использования оружия.

Разведывательные данные показали AP при условии анонимности источников; агентство не смогло самостоятельно проверить выводы.

Космические силы США не ответили на запрос. Космическое командование французских вооруженных сил заявило, что не комментирует выводы, но подтвердило: Россия в последние годы умножила безответственные, опасные и враждебные действия в космосе.

Россия считает Starlink серьезной угрозой. Тысячи низкоорбитальных спутников сыграли ключевую роль в выживании Украины во время полномасштабного вторжения, которое продолжается четвертый год. Starlink обеспечивает украинским военным связь на поле боя, наведение на цель, а также используется гражданскими и правительственными чиновниками при нарушениях связи из-за российских ударов.

Российские чиновники неоднократно заявляли, что коммерческие спутники, обслуживающие украинскую армию, могут быть законными целями. В этом месяце Россия объявила о развертывании системы С-500, способной поражать цели на низкой орбите.

В отличие от ракеты, испытанной Россией в 2021 году против старого спутника, новое оружие нацелено на несколько Starlink одновременно; гранулы могут выпускаться из формирований малых спутников.

По данным АР, один из канадских экспертов отметил, что облака гранул невозможно ограничить только Starlink, и обломки быстро выйдут из-под контроля, блокируя весь орбитальный режим.

В выводах разведки не указаны сроки развертывания, испытаний или стадии разработки. Система находится в активной разработке, но детали сроков конфиденциальны, сообщил чиновник, знакомый с данными.

Некоторые аналитики предполагают, что проект может быть экспериментальным или использоваться для провокации международной реакции или оправдания расходов на контркосмические средства.

Гранулы размером в миллиметры могут оставаться незамеченными для систем сканирования, затрудняя доказательство вины Москвы.

Эксперт Клейтон Своуп отметил, что повреждения солнечных панелей достаточно для вывода спутника из строя. В ноябре небольшой обломок, вероятно, повредил китайский космический корабль.

После атаки гранулы и обломки будут падать на Землю, возможно повреждая другие системы. Орбиты Starlink находятся на высоте около 550 км, поэтому риски угрожают более низким орбитам, включая китайскую станцию Тяньгун и МКС.

Такое оружие может служить для угроз без фактического использования, считают аналитики. В то же время его неизбирательность может сдержать Россию, поскольку затронет собственные космические активы.

