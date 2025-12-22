  1. У світі
  2. / В Україні

Росія розробляє нову протисупутникову зброю проти Starlink — дані розвідки НАТО

16:46, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Розвідка НАТО повідомляє про плани РФ заповнити орбіти високощільними снарядами.
Росія розробляє нову протисупутникову зброю проти Starlink — дані розвідки НАТО
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія розробляє нову протисупутникову зброю зональної дії, націлену на супутники Starlink Ілона Маска, щоб подолати космічну перевагу Заходу, яка допомогла Україні на полі бою, пише Associated Press з посиланням на дані двох розвідувальних служб країн НАТО.

Зброя передбачає випуск сотень тисяч високощільних снарядів на орбіти Starlink, що може одночасно вивести з ладу кілька супутників, але ризикує завдати катастрофічної шкоди іншим орбітальним системам.

Аналітики сумніваються в можливості застосування такої зброї без створення неконтрольованого хаосу в космосі, який зачепить системи інших компаній і країн, включно з Росією та Китаєм. Такі наслідки можуть змусити Москву відмовитися від розгортання або використання зброї.

Розвідувальні дані показали AP за умови анонімності джерел; агентство не змогло самостійно перевірити висновки.

Космічні сили США не відповіли на запит. Космічне командування французьких збройних сил заявило, що не коментує висновки, але підтвердило: Росія останніми роками примножила безвідповідальні, небезпечні та ворожі дії в космосі.

Росія вважає Starlink серйозною загрозою. Тисячі низькоорбітальних супутників відіграли ключову роль у виживанні України під час повномасштабного вторгнення, що триває четвертий рік. Starlink забезпечує українським військовим зв'язок на полі бою, наведення на ціль, а також використовується цивільними та урядовцями при порушеннях зв'язку через російські удари.

Російські чиновники неодноразово заявляли, що комерційні супутники, які обслуговують українську армію, можуть бути законними цілями. Цього місяця Росія оголосила про розгортання системи С-500, здатної вражати цілі на низькій орбіті.

На відміну від ракети, випробуваної Росією у 2021 році проти старого супутника, нова зброя спрямована на кілька Starlink одночасно; гранули можуть випускатися з формувань малих супутників.

За даними АР, один з канадських експертів зазначив, що хмари гранул неможливо обмежити лише Starlink, і уламки швидко вийдуть з-під контролю, блокуючи весь орбітальний режим.

У висновках розвідки не вказано термінів розгортання, випробувань чи стадії розробки. Система в активній розробці, але деталі термінів конфіденційні, повідомив чиновник, знайомий з даними.

Деякі аналітики припускають, що проєкт може бути експериментальним або використовуватися для провокації міжнародної реакції чи виправдання витрат на контркосмічні засоби.

Гранули розміром у міліметри можуть залишатися непоміченими для систем сканування, ускладнюючи доведення провини Москви.

Експерт Клейтон Своуп зазначив, що пошкодження сонячних панелей достатньо для виведення супутника з ладу. У листопаді невеликий уламок, ймовірно, пошкодив китайський космічний корабель.

Після атаки гранули та уламки падатимуть на Землю, можливо пошкоджуючи інші системи. Орбіти Starlink на висоті близько 550 км, тому ризики загрожують нижчим орбітам, включно з китайською станцією Тяньгун та МКС.

Така зброя може слугувати для погроз без фактичного використання, вважають аналітики. Водночас її невибірковість може стримати Росію, оскільки зачепить власні космічні активи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія НАТО Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]