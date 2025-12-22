Росія розробляє нову протисупутникову зброю проти Starlink — дані розвідки НАТО

Розвідка НАТО повідомляє про плани РФ заповнити орбіти високощільними снарядами.

Росія розробляє нову протисупутникову зброю зональної дії, націлену на супутники Starlink Ілона Маска, щоб подолати космічну перевагу Заходу, яка допомогла Україні на полі бою, пише Associated Press з посиланням на дані двох розвідувальних служб країн НАТО.

Зброя передбачає випуск сотень тисяч високощільних снарядів на орбіти Starlink, що може одночасно вивести з ладу кілька супутників, але ризикує завдати катастрофічної шкоди іншим орбітальним системам.

Аналітики сумніваються в можливості застосування такої зброї без створення неконтрольованого хаосу в космосі, який зачепить системи інших компаній і країн, включно з Росією та Китаєм. Такі наслідки можуть змусити Москву відмовитися від розгортання або використання зброї.

Розвідувальні дані показали AP за умови анонімності джерел; агентство не змогло самостійно перевірити висновки.

Космічні сили США не відповіли на запит. Космічне командування французьких збройних сил заявило, що не коментує висновки, але підтвердило: Росія останніми роками примножила безвідповідальні, небезпечні та ворожі дії в космосі.

Росія вважає Starlink серйозною загрозою. Тисячі низькоорбітальних супутників відіграли ключову роль у виживанні України під час повномасштабного вторгнення, що триває четвертий рік. Starlink забезпечує українським військовим зв'язок на полі бою, наведення на ціль, а також використовується цивільними та урядовцями при порушеннях зв'язку через російські удари.

Російські чиновники неодноразово заявляли, що комерційні супутники, які обслуговують українську армію, можуть бути законними цілями. Цього місяця Росія оголосила про розгортання системи С-500, здатної вражати цілі на низькій орбіті.

На відміну від ракети, випробуваної Росією у 2021 році проти старого супутника, нова зброя спрямована на кілька Starlink одночасно; гранули можуть випускатися з формувань малих супутників.

За даними АР, один з канадських експертів зазначив, що хмари гранул неможливо обмежити лише Starlink, і уламки швидко вийдуть з-під контролю, блокуючи весь орбітальний режим.

У висновках розвідки не вказано термінів розгортання, випробувань чи стадії розробки. Система в активній розробці, але деталі термінів конфіденційні, повідомив чиновник, знайомий з даними.

Деякі аналітики припускають, що проєкт може бути експериментальним або використовуватися для провокації міжнародної реакції чи виправдання витрат на контркосмічні засоби.

Гранули розміром у міліметри можуть залишатися непоміченими для систем сканування, ускладнюючи доведення провини Москви.

Експерт Клейтон Своуп зазначив, що пошкодження сонячних панелей достатньо для виведення супутника з ладу. У листопаді невеликий уламок, ймовірно, пошкодив китайський космічний корабель.

Після атаки гранули та уламки падатимуть на Землю, можливо пошкоджуючи інші системи. Орбіти Starlink на висоті близько 550 км, тому ризики загрожують нижчим орбітам, включно з китайською станцією Тяньгун та МКС.

Така зброя може слугувати для погроз без фактичного використання, вважають аналітики. Водночас її невибірковість може стримати Росію, оскільки зачепить власні космічні активи.

