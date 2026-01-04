Полиция заявила, что 200 кг марихуаны съели крысы: в Индии суд оправдал подозреваемого в наркоторговле

Суд признал, что обвинение не доказано, и раскритиковал полицию за нарушения при хранении доказательств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Индии суд оправдал главного фигуранта дела о наркоторговле и раскритиковал полицию за серьезные нарушения при хранении доказательств. Основанием стало заявление правоохранительных органов о том, что почти 200 килограммов изъятой марихуаны якобы уничтожили крысы на складе. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о деле, которое тянулось с 2022 года. Тогда полиция штата Джаркханд сообщила, что на национальной автомагистрали остановила автомобиль и обнаружила в нем крупную партию марихуаны, скрытую внутри транспортного средства. Стоимость наркотиков оценивали примерно в 10 миллионов рупий.

Однако во время судебного разбирательства полицейские заявили, что не могут предоставить изъятые наркотики в качестве вещественного доказательства, поскольку те якобы были уничтожены грызунами во время хранения на складе.

Судья поставил под сомнение такое объяснение, отметив, что оно «вызывает подозрение в отношении самого факта изъятия и дальнейшего обращения с доказательствами со стороны полиции».

По данным местных медиа, суд выявил многочисленные несоответствия в показаниях полицейских свидетелей. Речь шла, в частности, о расхождениях относительно точного места и времени остановки автомобиля, того, кто именно задерживал подозреваемого, а также обстоятельств, при которых другие возможные соучастники смогли скрыться.

В решении суда указано, что «в их показаниях имеются многочисленные противоречия, которые ставят под сомнение, был ли обвиняемый действительно задержан в том месте, на которое указывает обвинение, или же в совсем другом».

Отдельно суд обратил внимание на отсутствие независимых гражданских свидетелей, хотя, по версии полиции, изъятие происходило на оживленной трассе вблизи жилых кварталов.

Прокуратура также не смогла доказать связь между обвиняемым и автомобилем, в котором якобы были найдены наркотики. В приговоре подчеркивается, что в суд не представили никаких документов на транспортное средство, которые могли бы подтвердить его принадлежность или какую-либо иную причастность к обвиняемому.

В итоге суд пришел к выводу, что обвинение не доказано вне разумного сомнения, и постановил освободить подсудимого. «При отсутствии материальных доказательств и полностью нарушенной цепочке хранения вещественных доказательств сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого», — говорится в решении суда.

Это не первый подобный случай в регионе. В июле в городе Дханбад того же штата чиновники также заявляли, что крысы повредили алкоголь, который хранился на государственных складах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.