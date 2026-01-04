Поліція заявила, що 200 кг марихуани з’їли щури: в Індії суд виправдав підозрюваного у наркоторгівлі

Суд визнав, що обвинувачення не доведене, та розкритикував поліцію за порушення під час зберігання доказів.

В Індії суд виправдав головного фігуранта справи про наркоторгівлю та розкритикував поліцію за серйозні порушення під час зберігання доказів. Підставою стала заява правоохоронців про те, що майже 200 кілограмів вилученої марихуани нібито знищили щури на складі. Про це повідомляє The Independent.

Йдеться про справу, що тягнулася з 2022 року. Тоді поліція штату Джаркханд повідомила, що на національній автомагістралі зупинила автомобіль і виявила в ньому велику партію марихуани, приховану всередині транспортного засобу. Вартість наркотиків оцінювали приблизно у 10 мільйонів рупій.

Втім, під час судового розгляду поліцейські заявили, що не можуть надати вилучені наркотики як речовий доказ, оскільки ті нібито були знищені гризунами під час зберігання на складі.

Суддя поставив під сумнів таке пояснення, зазначивши, що воно «викликає підозру щодо самого факту вилучення та подальшого поводження з доказами з боку поліції».

За даними місцевих медіа, суд виявив численні неузгодженості в показах поліцейських свідків. Йшлося, зокрема, про розбіжності щодо точного місця та часу зупинки автомобіля, того, хто саме затримував підозрюваного, а також обставин, за яких інші можливі співучасники змогли втекти.

У рішенні суду зазначено, що «в їхніх свідченнях є численні суперечності, які ставлять під сумнів, чи справді обвинуваченого затримали в тому місці, на яке вказує обвинувачення, чи зовсім в іншому».

Окремо суд звернув увагу на відсутність незалежних цивільних свідків, хоча, за версією поліції, вилучення відбувалося на жвавій трасі поблизу житлових кварталів.

Прокуратура також не змогла довести зв’язок між обвинуваченим і автомобілем, у якому нібито знайшли наркотики. У вироку наголошується, що до суду не подали жодних документів на транспортний засіб, які б підтверджували його належність або будь-яку іншу причетність до обвинуваченого.

У підсумку суд дійшов висновку, що обвинувачення не доведене поза розумним сумнівом, і постановив звільнити підсудного. «За відсутності матеріальних доказів і повністю порушеного ланцюга зберігання речових доказів сумнів має тлумачитися на користь обвинуваченого», — йдеться в рішенні суду.

Це не перший подібний випадок у регіоні. У липні в місті Дханбад того ж штату посадовці також заявляли, що щури пошкодили алкоголь, який зберігався на державних складах.

