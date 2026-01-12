  1. В мире

Украинку не пустили на самолет в Варшаве за надпись «бомба» на лбу

20:46, 12 января 2026
Украинку оштрафовали на 500 злотых и не допустили к рейсу в Цюрих в аэропорту Варшавы из-за неудачной шутки.
Фото: RMF 24
В аэропорту Варшавы имени Фредерика Шопена украинку оштрафовали и не допустили к полету из-за неудачной шутки. Женщина написала на своем лбу слово «бомба» губной помадой, чем спровоцировала проверку служб безопасности.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 января, в зоне регистрации пассажиров. Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили пограничникам о пассажирке с подозрительной надписью на лице. Как выяснилось, это была 29-летняя гражданка Украины, которая ждала рейс в Цюрих.

По информации польских пограничников, женщина вела себя спокойно, не сопротивлялась и выполняла все требования правоохранителей. После задержания ее осмотрели и проверили багаж — никаких опасных предметов не обнаружили.

Пассажирка объяснила, что надпись сделала в шутку. Однако польские правоохранители шутку не оценили и квалифицировали действия как нарушение правил безопасности в аэропорту. За это женщину оштрафовали на 500 злотых, а также запретили вылет рейсом в Цюрих.

