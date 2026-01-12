  1. У світі

Українку не пустили на літак у Варшаві за напис «бомба» на лобі

20:46, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українку оштрафували на 500 злотих і не допустили до рейсу на Цюріх в аеропорту Варшави через невдалий жарт.
Українку не пустили на літак у Варшаві за напис «бомба» на лобі
Фото: RMF 24
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В аеропорту Варшави імені Фридерика Шопена українку оштрафували та не допустили до польоту через невдалий жарт. Жінка написала на своєму чолі слово «бомба» губною помадою, чим спровокувала перевірку служб безпеки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався у неділю, 11 січня, в зоні реєстрації пасажирів. Працівники служби безпеки аеропорту повідомили прикордонників про пасажирку з підозрілим написом на обличчі. Як з’ясувалося, це була 29-річна громадянка України, яка чекала на рейс до Цюриха.

За інформацією польських прикордонників, жінка поводилася спокійно, не чинила опору та виконувала всі вимоги правоохоронців. Після затримання її оглянули та перевірили багаж — жодних небезпечних предметів не виявили.

Пасажирка пояснила, що напис зробила жартома. Однак польські правоохоронці жарт не оцінили і кваліфікували дії як порушення правил безпеки в аеропорту. За це жінку оштрафували на 500 злотих, а також заборонили виліт рейсом до Цюриха.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща безпека штраф аеропорт Швейцарія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]