Українку не пустили на літак у Варшаві за напис «бомба» на лобі

Українку оштрафували на 500 злотих і не допустили до рейсу на Цюріх в аеропорту Варшави через невдалий жарт.

В аеропорту Варшави імені Фридерика Шопена українку оштрафували та не допустили до польоту через невдалий жарт. Жінка написала на своєму чолі слово «бомба» губною помадою, чим спровокувала перевірку служб безпеки.

Інцидент стався у неділю, 11 січня, в зоні реєстрації пасажирів. Працівники служби безпеки аеропорту повідомили прикордонників про пасажирку з підозрілим написом на обличчі. Як з’ясувалося, це була 29-річна громадянка України, яка чекала на рейс до Цюриха.

За інформацією польських прикордонників, жінка поводилася спокійно, не чинила опору та виконувала всі вимоги правоохоронців. Після затримання її оглянули та перевірили багаж — жодних небезпечних предметів не виявили.

Пасажирка пояснила, що напис зробила жартома. Однак польські правоохоронці жарт не оцінили і кваліфікували дії як порушення правил безпеки в аеропорту. За це жінку оштрафували на 500 злотих, а також заборонили виліт рейсом до Цюриха.

