82-летнего Хулио Иглесиаса обвинили в насилии над двумя бывшими сотрудницами

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуальном насилии в отношении двух бывших сотрудниц, которые работали в его резиденциях на Карибах (Доминиканская Республика) и Багамах. Об этом сообщает BBC со ссылкой на издания elDiario.es и Univision Noticias, которые совместно проводили расследование в течение трех лет. Обвинения касаются событий января-октября 2021 года, когда женщины работали там в течение 10 месяцев.

Одна из них — домашняя работница под псевдонимом Ребека (на момент событий ей было 22 года) — рассказала, что Иглесиас регулярно вызывал ее в свою комнату в конце рабочего дня для сексуальных контактов без ее согласия. По ее словам, он проникал в нее пальцами анально и вагинально без согласия, а также однажды ударил по лицу. Женщина описала ситуацию так: «Он использовал меня почти каждую ночь. Я чувствовала себя объектом и рабыней». Она также заявила, что певец принуждал ее к групповому сексу с участием другой сотрудницы.

Вторая женщина — физиотерапевт под псевдонимом Лаура — сообщила, что Иглесиас трогал ее грудь и целовал в губы против ее воли. По ее словам, он постоянно угрожал увольнением, контролировал ее питание, называя толстой и требуя похудеть. Лаура отметила, что сопротивлялась домогательствам, но «были девушки, которые не могли сказать «нет», и он делал с ними все, что хотел».

Журналисты утверждают, что обвинения подтверждаются документальными доказательствами, в частности фотографиями, записями телефонных разговоров, текстовыми сообщениями и медицинскими заключениями. Кроме того, опрошенные другие бывшие сотрудники описывают угрожающую и стрессовую атмосферу в окружении певца.

5 января 2026 года Ребека и Лаура подали официальную жалобу в Национальный суд Испании (Audiencia Nacional), обвинив Иглесиаса в сексуальном насилии и торговле людьми. Прокуратура начала предварительное уголовное расследование, которое пока является конфиденциальным.

Представители Иглесиаса не ответили на многочисленные запросы журналистов о комментариях. Одна из менеджеров его поместья на Карибах назвала обвинения «нонсенсом». Сам певец публично не комментировал ситуацию.

Хулио Иглесиас — один из самых известных испанских исполнителей, который с 1960-х годов продал миллионы пластинок по всему миру.

