Покупка Гренландии может стоить США до $700 млрд — Рубио поручено разработать предложение

В Белом доме поручили подготовить предложение по острову, рассматривают и альтернативный формат сотрудничества.

Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами может обойтись примерно в $700 миллиардов, если президент США Дональд Трамп договорится об этом с Данией. Государственному секретарю Марко Рубио уже поручили подготовить соответствующее предложение. Об этом сообщает NBC News.

Оценку потенциальной стоимости сделки подготовили ученые и бывшие американские чиновники. По их подсчетам, сумма в $700 млрд превышает половину годового бюджета Министерства обороны США.

Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что Марко Рубио должен в течение ближайших недель подготовить предложение о покупке острова. По его словам, это направление является «высоким приоритетом» для президента США.

В то же время, по данным NBC News, в Вашингтоне рассматривают альтернативный сценарий — заключение с Гренландией договора о свободной ассоциации. Такое соглашение могло бы предусматривать финансовую помощь со стороны США в обмен на разрешение размещения американских войск на острове. Подобные договоренности Соединенные Штаты уже имеют с несколькими островными государствами Тихого океана, и этот вариант может быть значительно дешевле, чем прямое приобретение Гренландии.

В среду, 14 января, Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Венс должны провести встречу с представителями Дании и Гренландии в Вашингтоне, чтобы «лучше понять намерения и предложения президента США».

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт по прибытии в столицу США заявила, что остров не стремится находиться под контролем Соединенных Штатов. «Гренландия не хочет принадлежать, управляться или быть частью Соединенных Штатов. Мы выбираем Гренландию, которую знаем сегодня, — как часть Королевства Дания», — подчеркнула она.

В то же время NBC News отмечает, что хотя некоторые представители администрации Трампа ранее заявляли о возможности применения военной силы для захвата острова с населением около 57 тысяч человек, другие чиновники и союзники Белого дома за пределами США считают более вероятным сценарием попытку покупки Гренландии или формирование нового формата союза с ней.

