В США республиканцы подали в суд на Google из-за писем, которые попадали в «Спам»

Апелляционный суд Девятого округа США отказался возобновлять иск Республиканского национального комитета против Google. Республиканцы обвиняли компанию в том, что ее почтовый сервис Gmail якобы намеренно отправлял их письма по сбору средств в папку «Спам». Об этом сообщает Courthouse News.

Почему суд отказал в рассмотрении

Судьи согласились с решением нижестоящей инстанции: Республиканский национальный комитет не имеет достаточных оснований, чтобы судиться с Google. Главная причина — РНК не является клиентом Gmail и не доказал, что пользовался или намеревался пользоваться этим сервисом как заказчик.

В решении суда указано, что комитет не может требовать защиты от дискриминации, если он формально не является пользователем услуг Google.

В чем заключались претензии республиканцев

Иск был подан еще в 2022 году. В нем РНК заявлял, что миллионы его электронных писем потенциальным донорам и сторонникам систематически попадали в «Спам». По утверждению комитета, это особенно часто происходило в конце месяца — в период, когда пожертвования обычно самые большие.

Республиканцы считали, что такая фильтрация продолжалась около десяти месяцев и наносила ущерб их политической деятельности.

Что показало судебное разбирательство

Федеральный судья в Сакраменто ранее отнесся к этим обвинениям скептически. В частности, он обратил внимание на эксперимент, в ходе которого РНК отправлял два почти одинаковых письма: одно попало в «Спам», другое — в обычный почтовый ящик. Это свидетельствовало о работе автоматических алгоритмов, а не о намеренных действиях против конкретной организации.

В 2024 году суд закрыл дело, после чего РНК подал апелляцию.

Аргумент, который не убедил суд

Адвокаты комитета пытались доказать, что Google должен нести ответственность как «общий поставщик услуг» — по аналогии с транспортом или коммунальными сервисами. Однако апелляционный суд отклонил этот аргумент, подчеркнув: электронная почта не подпадает под такие правила, а закон не обязывает Gmail обслуживать всех на одинаковых условиях.

Также суд отметил, что РНК не представил четких доказательств реальных финансовых потерь из-за действий Google.

Реакция сторон

В Республиканском национальном комитете заявили, что не согласны с решением суда и рассматривают дальнейшие шаги. Google официально комментировать решение не стал.

