В США республіканці подали до суду на Google через листи, що потрапляли у «Спам»

Апеляційний суд Дев’ятого округу США не став поновлювати позов Республіканського національного комітету проти Google. Республіканці звинувачували компанію в тому, що її поштовий сервіс Gmail нібито навмисно відправляв їхні листи зі збору коштів до папки «Спам». Про це повідомляє Courthouse News.

Чому суд відмовив у розгляді

Судді погодилися з рішенням нижчої інстанції: Республіканський національний комітет не має достатніх підстав, щоб судитися з Google. Головна причина — РНК не є клієнтом Gmail і не довів, що користувався або збирався користуватися цим сервісом як замовник.

У рішенні суду зазначено, що комітет не може вимагати захисту від дискримінації, якщо він формально не є користувачем послуг Google.

У чому полягали претензії республіканців

Позов подали ще у 2022 році. У ньому РНК заявляв, що мільйони його електронних листів до потенційних донорів і прихильників систематично потрапляли у «Спам». За твердженням комітету, це особливо часто відбувалося наприкінці місяця — у період, коли пожертви зазвичай найбільші.

Республіканці вважали, що така фільтрація тривала близько десяти місяців і шкодила їхній політичній діяльності.

Що показав судовий розгляд

Федеральний суддя в Сакраменто ще раніше поставився до цих звинувачень скептично. Зокрема, він звернув увагу на експеримент, під час якого РНК надсилав два майже однакові листи: один потрапив у «Спам», інший — у звичайну поштову скриньку. Це свідчило про роботу автоматичних алгоритмів, а не про навмисні дії проти конкретної організації.

У 2024 році суд закрив справу, після чого РНК подав апеляцію.

Аргумент, який не переконав суд

Адвокати комітету намагалися довести, що Google має відповідати як «загальний постачальник послуг» — подібно до транспорту чи комунальних сервісів. Однак апеляційний суд відхилив цей аргумент, наголосивши: електронна пошта не підпадає під такі правила, а закон не зобов’язує Gmail обслуговувати всіх на однакових умовах.

Також суд зазначив, що РНК не надав чітких доказів реальних фінансових втрат через дії Google.

Реакція сторін

У Республіканському нацкомітеті заявили, що не погоджуються з рішенням суду та розглядають подальші кроки. Google офіційно коментувати рішення не став.

