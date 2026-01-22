Зеленский начал переговоры с Трампом в Давосе — что известно

В Давосе началась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский 22 января прибыл в Давос для участия в экономическом форуме и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, встреча Зеленского и Трампа уже началась.

По данным СМИ, в 15:30-16:00 ожидается основное выступление Зеленского перед участниками экономического форума в Давосе после встречи с Трампом.

Незадолго перед встречей Трамп рассказал журналистам о "приближении" к мирному соглашению о войне в Украине.

Накануне Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с украинским президентом в Давосе. В то же время на тот момент Владимир Зеленский еще находился в Киеве, где занимался вопросами национальной чрезвычайной ситуации, вызванной массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как пишет Politico, ранее Зеленский подчеркивал, что приедет в Давос лишь при наличии «реальных результатов для Украины». По его словам, государство не заинтересовано в формальных встречах без практических последствий.

