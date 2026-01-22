  1. У світі
Зеленський розпочав переговори з Трампом у Давосі — що відомо

14:29, 22 січня 2026
У Давосі розпочалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа.
Зеленський розпочав переговори з Трампом у Давосі — що відомо
Фото: Getty Images
Президент України Володимир Зеленський 22 січня прибув у Давос для участі в економічному форумі та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомив  речник Президента Сергій Никифоров, зустріч Зеленського та Трампа вже розпочалася. 

За даними ЗМІ, о 15:30—16:00 очікується основний виступ Зеленського перед учасниками економічного форуму в Давосі після зустрічі з Трампом.

Незадовго перед зустріччю Трамп розповів журналістам про "наближення" до мирної угоди щодо війни в Україні.

Напередодні Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з українським президентом у Давосі. Водночас на той момент Володимир Зеленський ще перебував у Києві, де займався питаннями національної надзвичайної ситуації, спричиненої масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України.

Як пише Рolitico, раніше Зеленський наголошував, що приїде до Давосу лише за умови наявності «реальних результатів для України». За його словами, держава не зацікавлена у формальних зустрічах без практичних наслідків.

