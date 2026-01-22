Зеленський прибув до Швейцарії для зустрічі з Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму

Зустріч лідерів має відбутися о 13:00 за місцевим часом у межах форуму.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де у четвер запланована його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч лідерів має відбутися о 13:00.

Напередодні Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з українським президентом у Давосі. Водночас на той момент Володимир Зеленський ще перебував у Києві, де займався питаннями національної надзвичайної ситуації, спричиненої масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України.

Як пише Рolitico, раніше Зеленський наголошував, що приїде до Давосу лише за умови наявності «реальних результатів для України». За його словами, держава не зацікавлена у формальних зустрічах без практичних наслідків.

