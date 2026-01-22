  1. В Украине

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом на полях Всемирного экономического форума

11:35, 22 января 2026
Встреча лидеров должна состояться в 13:00 по местному времени в рамках форума.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в четверг запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча лидеров должна состояться в 13:00.

Накануне Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с украинским президентом в Давосе. В то же время на тот момент Владимир Зеленский еще находился в Киеве, где занимался вопросами национальной чрезвычайной ситуации, вызванной массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как пишет Politico, ранее Зеленский подчеркивал, что приедет в Давос лишь при наличии «реальных результатов для Украины». По его словам, государство не заинтересовано в формальных встречах без практических последствий.

