Марию Мезенцеву избрали вице-президентом ПАСЕ, а Сергея Власенко — председателем комитета по вопросам выборов судей ЕСПЧ

Президентом ПАСЕ стала представительница Австрии Петра Байр.

Член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева стала вице-президентом ПАСЕ. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Рада сообщить, что была назначена вице-президентом ПАСЕ», — сообщила Мезенцева.

По словам члена делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгении Кравчук, президентом ПАСЕ избрана депутат парламента Австрии Петра Байр.

Кравчук переизбрали на два года вице-президентом группы ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe в ПАСЕ.

Кроме того, народного депутата Сергея Власенко избрали председателем комитета ПАСЕ по вопросам выборов судей ЕСПЧ.

По его словам, впервые за весь период существования этого комитета его возглавил представитель Украины. Поскольку председатели комитетов ПАСЕ по должности входят в ряд руководящих органов ПАСЕ, Украина получила дополнительное место в этих органах.

«Работаю в этом комитете более 11 лет. А потому знаю, что значит избирать судей в самый авторитетный суд — ЕСПЧ. Суд, на решения которого должны (даже по закону) ориентироваться все украинские суды (включая Верховный Суд и ВАКС).

Буду и дальше работать, чтобы улучшить качество кандидатов в судьи и судей ЕСПЧ», — сказал он.

