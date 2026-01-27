  1. В мире

Американские судьи хотят изучить перспективы использования искусственного интеллекта в судах

19:15, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Интерес к работе консорциума уже выразили около 90 судей.
Американские судьи хотят изучить перспективы использования искусственного интеллекта в судах
Фото: iStock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США группа судей штатного и федерального уровней объединилась, чтобы совместно вырабатывать подходы к использованию искусственного интеллекта в судопроизводстве и реагировать на связанные с ним риски, пишет Reuters.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что на прошлой неделе был запущен Judicial AI Consortium — инициатива, основанная федеральной магистратской судьей Марисой Домингес Брасвелл (штат Колорадо), судьей окружного суда США Хавьером Родригесом (Техас) и судьей Пятого апелляционного округа Луизианы Скоттом Шлегелем. Цель консорциума — объединить судей со всей страны для обмена идеями, обсуждения новых рисков и практик использования ИИ в работе судов.

«Генеративный ИИ уже здесь, и мы должны начать продумывать надлежащие сценарии его применения», — отметил Шлегель.

По словам Брасвелл, заинтересованность в работе консорциума уже выразили около 90 судей. При этом цель инициативы заключается не в выработке универсальных правил, а в обмене информацией и ресурсами, чтобы каждый судья мог самостоятельно принимать взвешенные решения относительно ИИ в своей работе.

Распространение генеративного искусственного интеллекта в течение последних трех лет заставило суды по всей стране определяться с его местом в юридической практике. С одной стороны, ИИ-чатботы могут значительно ускорять правовые исследования и подготовку документов, с другой — они способны создавать вымышленные факты или ошибочные ссылки на судебную практику, так называемые «галлюцинации». Это уже приводило к дисциплинарным санкциям, значительным штрафам и жестким предостережениям судей относительно обязанности адвокатов проверять результаты работы ИИ.

Ожидается, что во время первой встречи консорциума, запланированной на следующий месяц, судьи будут обсуждать широкий спектр вопросов — от практического применения ИИ в работе судейских кабинетов до сложных проблем, связанных с «галлюцинациями» ИИ и доказательствами в виде дипфейков.

По словам Родригеса, среди судей ощущается определенный «информационный вакуум», поскольку многие не знают, какие инструменты ИИ уже существуют и как их следует применять на практике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья США искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]