Американские судьи хотят изучить перспективы использования искусственного интеллекта в судах

В США группа судей штатного и федерального уровней объединилась, чтобы совместно вырабатывать подходы к использованию искусственного интеллекта в судопроизводстве и реагировать на связанные с ним риски, пишет Reuters.

Отмечается, что на прошлой неделе был запущен Judicial AI Consortium — инициатива, основанная федеральной магистратской судьей Марисой Домингес Брасвелл (штат Колорадо), судьей окружного суда США Хавьером Родригесом (Техас) и судьей Пятого апелляционного округа Луизианы Скоттом Шлегелем. Цель консорциума — объединить судей со всей страны для обмена идеями, обсуждения новых рисков и практик использования ИИ в работе судов.

«Генеративный ИИ уже здесь, и мы должны начать продумывать надлежащие сценарии его применения», — отметил Шлегель.

По словам Брасвелл, заинтересованность в работе консорциума уже выразили около 90 судей. При этом цель инициативы заключается не в выработке универсальных правил, а в обмене информацией и ресурсами, чтобы каждый судья мог самостоятельно принимать взвешенные решения относительно ИИ в своей работе.

Распространение генеративного искусственного интеллекта в течение последних трех лет заставило суды по всей стране определяться с его местом в юридической практике. С одной стороны, ИИ-чатботы могут значительно ускорять правовые исследования и подготовку документов, с другой — они способны создавать вымышленные факты или ошибочные ссылки на судебную практику, так называемые «галлюцинации». Это уже приводило к дисциплинарным санкциям, значительным штрафам и жестким предостережениям судей относительно обязанности адвокатов проверять результаты работы ИИ.

Ожидается, что во время первой встречи консорциума, запланированной на следующий месяц, судьи будут обсуждать широкий спектр вопросов — от практического применения ИИ в работе судейских кабинетов до сложных проблем, связанных с «галлюцинациями» ИИ и доказательствами в виде дипфейков.

По словам Родригеса, среди судей ощущается определенный «информационный вакуум», поскольку многие не знают, какие инструменты ИИ уже существуют и как их следует применять на практике.

