  1. У світі

Американські судді хочуть дослідити перспективи використання штучного інтелекту в судах

19:15, 27 січня 2026
Зацікавленість у роботі консорціуму вже висловили близько 90 суддів.
Фото: iStock
У США група суддів штатного та федерального рівнів об’єдналася, щоб спільно напрацьовувати підходи до використання штучного інтелекту в судочинстві та реагувати на пов’язані з ним ризики, пише Reuters.

Зазначається, що минулого тижня було запущено Judicial AI Consortium — ініціативу, започатковану федеральною магістратською суддею Маріцою Домінгес Брасвелл (штат Колорадо), суддею окружного суду США Ксав’єром Родрігесом (Техас) та суддею П’ятого апеляційного округу Луїзіани Скоттом Шлегелем. Мета консорціуму — об’єднати суддів з усієї країни для обміну ідеями, обговорення нових ризиків і практик використання ШІ в роботі суду.

«Генеративний ШІ вже тут, і ми маємо почати продумувати належні сценарії його застосування», — зазначив Шлегель.

За словами Брасвелл, зацікавленість у роботі консорціуму вже висловили близько 90 суддів. При цьому мета ініціативи полягає не у виробленні універсальних правил, а в обміні інформацією та ресурсами, щоб кожен суддя міг самостійно ухвалювати зважені рішення щодо ШІ у своїй роботі.

Поширення генеративного штучного інтелекту протягом останніх трьох років змусило суди по всій країні визначатися з його місцем у юридичній практиці. З одного боку, ШІ-чатботи можуть значно пришвидшувати правові дослідження та підготовку документів, з іншого — вони здатні створювати вигадані факти або помилкові посилання на судову практику, так звані «галюцинації». Це вже призводило до дисциплінарних санкцій, значних штрафів і жорстких застережень суддів щодо обов’язку адвокатів перевіряти результати роботи ШІ.

Очікується, що під час першої зустрічі консорціуму, запланованої на наступний місяць, судді обговорюватимуть широкий спектр питань — від практичного застосування ШІ в роботі суддівських кабінетів до складних проблем, пов’язаних із «галюцинаціями» ШІ та доказами у вигляді дипфейків.

За словами Родрігеса, серед суддів відчувається певний «інформаційний вакуум», адже багато хто не знає, які інструменти ШІ вже існують і як їх варто застосовувати на практиці.

суд суддя США штучний інтелект ШІ

