YouTube-блогеры подали коллективный иск против Snap из-за использования их видео для обучения ИИ

Фото: medianama.com

Компанию Snap Inc., материнскую структуру Snapchat, обвинили в нарушении авторских прав из-за незаконного использования видео с YouTube для обучения генеративных систем искусственного интеллекта. Соответствующий коллективный иск подала группа контент-креаторов в Федеральный окружной суд США Центрального округа Калифорнии, пишет Medianama.

Иск подали Ted Entertainment Inc, Мэтт Фишер и Golfholics Inc от имени широкого круга авторов YouTube. В жалобе утверждается, что Snap без согласия и компенсации использовала видео, загруженные на YouTube, для разработки и обучения генеративных видеомоделей, которые сейчас лежат в основе ряда функций Snapchat и применяются в коммерческих целях.

В предлагаемый класс истцов входят все лица в США, которые загружали оригинальные видео на YouTube и чьи материалы, по утверждению истцов, были включены в масштабные видеодатасеты, использованные Snap для обучения ИИ. Авторы иска указывают, что эти наборы данных были ключевыми для конвейера обучения моделей и массово включали работы креаторов. Аналогичные коллективные иски эти же истцы уже подали против ByteDance, Meta и Nvidia.

Истцы просят суд признать, что Snap умышленно обходила системы защиты авторских прав YouTube, присудить установленные законом компенсации, судебные расходы и проценты, а также запретить дальнейшее использование спорного видеоконтента.

Детали обвинений

Согласно иску, Snap якобы получала и массово копировала видео с YouTube для обучения своих генеративных видеосистем, несмотря на то что платформа предоставляет доступ к аудиовизуальным произведениям только через контролируемый стриминг и не разрешает загрузку исходных файлов. Компанию обвиняют в использовании крупных датасетов, в частности HD-VILA-100M и Panda-70M, которые содержат ссылки и таймкоды на видео YouTube, но не сами файлы.

По мнению истцов, для обучения ИИ Snap была вынуждена отдельно получать и копировать соответствующие видео с YouTube, обходя технические средства защиты и ограничения доступа. Утверждается, что для этого использовались автоматизированные инструменты. Кроме того, видео разбивались на многочисленные клипы, что привело к миллионам отдельных актов копирования фактически одних и тех же источников.

Жалоба также содержит утверждение, что скопированный контент применялся для совершенствования моделей «текст-в-видео» и «изображение-в-видео», интегрированных в продукты Snapchat, и что эта деятельность носила коммерческий, а не исследовательский характер, вопреки лицензионным ограничениям отдельных датасетов. Отдельно подчеркивается нарушение условий пользования YouTube независимо от того, были ли конкретные видео зарегистрированы в Бюро авторских прав США.

Контекст и значение дела

Иск против Snap является частью более широкой волны судебных споров относительно использования защищенных авторским правом материалов для обучения ИИ. В США продолжаются резонансные дела, в частности The New York Times против OpenAI и Microsoft и Authors Guild против OpenAI. Одним из немногих дел с финальным результатом стало Bartz против Anthropic, которое завершилось мировым соглашением на $1,5 млрд в сентябре 2025 года.

Спор с Snap важен тем, что сосредоточен не на результатах работы ИИ, а на способах получения данных: обходились ли технические и договорные ограничения YouTube для массового изъятия видео. Если суды поддержат аргументы об обходе средств защиты по закону DMCA, это может существенно расширить ответственность разработчиков ИИ — независимо от дискуссий о «добросовестном использовании». Это также имеет последствия для экономики креаторов и доверия к тому, насколько платформы действительно защищают контент своих авторов.

