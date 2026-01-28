  1. У світі

YouTube-блогери подали колективний позов проти Snap через використання їхніх відео для навчання ШІ

21:42, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У скарзі стверджується, що Snap без згоди та компенсації використовувала відео, завантажені на YouTube, для розробки й навчання генеративних відеомоделей.
YouTube-блогери подали колективний позов проти Snap через використання їхніх відео для навчання ШІ
Фото: medianama.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанію Snap Inc., материнську структуру Snapchat, звинуватили у порушенні авторських прав через незаконне використання відео з YouTube для навчання генеративних систем штучного інтелекту. Відповідний колективний позов подала група контент-креаторів у Федеральному окружному суді США Центрального округу Каліфорнії, пише Medianama.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Позов подали Ted Entertainment Inc, Метт Фішер та Golfholics Inc від імені широкого кола авторів YouTube. У скарзі стверджується, що Snap без згоди та компенсації використовувала відео, завантажені на YouTube, для розробки й навчання генеративних відеомоделей, які нині лежать в основі низки функцій Snapchat і застосовуються з комерційною метою.

До запропонованого класу позивачів входять усі особи у США, які завантажували оригінальні відео на YouTube і чиї матеріали, за твердженням позивачів, були включені до масштабних відеодатасетів, використаних Snap для тренування ШІ. Автори позову вказують, що ці набори даних були ключовими для конвеєра навчання моделей і масово включали роботи креаторів. Аналогічні колективні позови ці ж позивачі вже подали проти ByteDance, Meta та Nvidia.

Позивачі просять суд визнати, що Snap навмисно обходила системи захисту авторських прав YouTube, присудити встановлені законом відшкодування, судові витрати та відсотки, а також заборонити подальше використання спірного відеоконтенту.

Деталі звинувачень

Згідно з позовом, Snap нібито отримувала та масово копіювала відео з YouTube для навчання своїх генеративних відеосистем, попри те що платформа надає доступ до аудіовізуальних творів лише через контрольований стримінг і не дозволяє завантаження вихідних файлів. Компанію звинувачують у використанні великих датасетів, зокрема HD-VILA-100M та Panda-70M, які містять посилання й таймкоди на відео YouTube, але не самі файли.

На думку позивачів, для навчання ШІ Snap була змушена окремо отримувати й копіювати відповідні відео з YouTube, обходячи технічні засоби захисту та обмеження доступу. Стверджується, що для цього використовувалися автоматизовані інструменти. Крім того, відео розбивалися на численні кліпи, що призвело до мільйонів окремих актів копіювання фактично одних і тих самих джерел.

Скарга також містить твердження, що скопійований контент застосовувався для вдосконалення моделей «текст-у-відео» та «зображення-у-відео», інтегрованих у продукти Snapchat, і що ця діяльність була комерційною, а не дослідницькою, всупереч ліцензійним обмеженням окремих датасетів. Окремо наголошується на порушенні умов користування YouTube незалежно від того, чи були конкретні відео зареєстровані в Бюро авторських прав США.

Контекст і значення справи

Позов проти Snap є частиною ширшої хвилі судових спорів щодо використання захищених авторським правом матеріалів для навчання ШІ. У США тривають резонансні справи, зокрема The New York Times проти OpenAI та Microsoft і Authors Guild проти OpenAI. Однією з небагатьох справ із фінальним результатом стала Bartz проти Anthropic, яка завершилася мировою угодою на $1,5 млрд у вересні 2025 року.

Спір із Snap важливий тим, що зосереджується не на результатах роботи ШІ, а на способах отримання даних: чи обходилися технічні та договірні обмеження YouTube для масового вилучення відео. Якщо суди підтримають аргументи про обхід засобів захисту за законом DMCA, це може істотно розширити відповідальність розробників ШІ — незалежно від дискусій про «добросовісне використання». Це також має наслідки для економіки креаторів і довіри до того, наскільки платформи реально захищають контент своїх авторів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]