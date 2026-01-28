YouTube-блогери подали колективний позов проти Snap через використання їхніх відео для навчання ШІ

У скарзі стверджується, що Snap без згоди та компенсації використовувала відео, завантажені на YouTube, для розробки й навчання генеративних відеомоделей.

Компанію Snap Inc., материнську структуру Snapchat, звинуватили у порушенні авторських прав через незаконне використання відео з YouTube для навчання генеративних систем штучного інтелекту. Відповідний колективний позов подала група контент-креаторів у Федеральному окружному суді США Центрального округу Каліфорнії, пише Medianama.

Позов подали Ted Entertainment Inc, Метт Фішер та Golfholics Inc від імені широкого кола авторів YouTube. У скарзі стверджується, що Snap без згоди та компенсації використовувала відео, завантажені на YouTube, для розробки й навчання генеративних відеомоделей, які нині лежать в основі низки функцій Snapchat і застосовуються з комерційною метою.

До запропонованого класу позивачів входять усі особи у США, які завантажували оригінальні відео на YouTube і чиї матеріали, за твердженням позивачів, були включені до масштабних відеодатасетів, використаних Snap для тренування ШІ. Автори позову вказують, що ці набори даних були ключовими для конвеєра навчання моделей і масово включали роботи креаторів. Аналогічні колективні позови ці ж позивачі вже подали проти ByteDance, Meta та Nvidia.

Позивачі просять суд визнати, що Snap навмисно обходила системи захисту авторських прав YouTube, присудити встановлені законом відшкодування, судові витрати та відсотки, а також заборонити подальше використання спірного відеоконтенту.

Деталі звинувачень

Згідно з позовом, Snap нібито отримувала та масово копіювала відео з YouTube для навчання своїх генеративних відеосистем, попри те що платформа надає доступ до аудіовізуальних творів лише через контрольований стримінг і не дозволяє завантаження вихідних файлів. Компанію звинувачують у використанні великих датасетів, зокрема HD-VILA-100M та Panda-70M, які містять посилання й таймкоди на відео YouTube, але не самі файли.

На думку позивачів, для навчання ШІ Snap була змушена окремо отримувати й копіювати відповідні відео з YouTube, обходячи технічні засоби захисту та обмеження доступу. Стверджується, що для цього використовувалися автоматизовані інструменти. Крім того, відео розбивалися на численні кліпи, що призвело до мільйонів окремих актів копіювання фактично одних і тих самих джерел.

Скарга також містить твердження, що скопійований контент застосовувався для вдосконалення моделей «текст-у-відео» та «зображення-у-відео», інтегрованих у продукти Snapchat, і що ця діяльність була комерційною, а не дослідницькою, всупереч ліцензійним обмеженням окремих датасетів. Окремо наголошується на порушенні умов користування YouTube незалежно від того, чи були конкретні відео зареєстровані в Бюро авторських прав США.

Контекст і значення справи

Позов проти Snap є частиною ширшої хвилі судових спорів щодо використання захищених авторським правом матеріалів для навчання ШІ. У США тривають резонансні справи, зокрема The New York Times проти OpenAI та Microsoft і Authors Guild проти OpenAI. Однією з небагатьох справ із фінальним результатом стала Bartz проти Anthropic, яка завершилася мировою угодою на $1,5 млрд у вересні 2025 року.

Спір із Snap важливий тим, що зосереджується не на результатах роботи ШІ, а на способах отримання даних: чи обходилися технічні та договірні обмеження YouTube для масового вилучення відео. Якщо суди підтримають аргументи про обхід засобів захисту за законом DMCA, це може істотно розширити відповідальність розробників ШІ — незалежно від дискусій про «добросовісне використання». Це також має наслідки для економіки креаторів і довіри до того, наскільки платформи реально захищають контент своїх авторів.

