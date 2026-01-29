Суд в США: штат Вирджиния более 100 лет незаконно запрещал части людей голосовать

Суд признал, что практика лишения избирательных прав людей с судимостями нарушала закон 1870 года, принятый после Гражданской войны.

Федеральный суд в США признал: Вирджиния неправомерно лишала избирательных прав часть граждан, имевших судимости. Об этом сообщает Courthouse News.

Судья пришел к выводу, что штат нарушил федеральный закон 1870 года, принятый после Гражданской войны для защиты прав бывших рабов, прежде всего темнокожих американцев.

Речь идет о так называемом «лишении права голоса за тяжкие преступления». В Вирджинии десятилетиями действовало правило: если человек был осужден за любое тяжкое преступление, он автоматически терял право голоса — иногда пожизненно.

Суд установил, что это противоречит Акту о повторном принятии Вирджинии в состав США от 1870 года. Этот документ позволял лишать избирательных прав лишь в двух случаях:

за участие в мятеже против государства;

за ограниченный перечень тяжких преступлений, которые существовали еще в XIX веке (убийство, изнасилование, разбой, поджог, кража и тому подобное).

Вместо этого штат со временем начал расширять этот список — в частности, включив наркотические преступления, которых в 1870 году вообще не было в законодательстве. Судья подчеркнул: федеральный закон имеет более высокую юридическую силу, чем более поздние конституции штата, а значит Вирджиния действовала незаконно.

В решении суда прямо говорится, что на протяжении более чем столетия политика штата была направлена на ограничение участия темнокожих граждан в выборах. Это подтверждает и статистика: сегодня темнокожие жители Вирджинии составляют около 46% всех людей, лишенных права голоса, хотя их доля среди избирателей — примерно 20%.

Суд запретил штату и дальше лишать избирательных прав людей, осужденных за преступления, которых не существовало в XIX веке. Фактически это означает восстановление права голоса для тысяч жителей штата, в том числе тех, кто имел судимости за ненасильственные преступления.

Одна из истиц заявила, что после многолетней борьбы наконец сможет принять участие в выборах и реализовать свое право голоса как гражданка США.

