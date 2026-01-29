  1. В мире

Суд в США: штат Вирджиния более 100 лет незаконно запрещал части людей голосовать

20:47, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал, что практика лишения избирательных прав людей с судимостями нарушала закон 1870 года, принятый после Гражданской войны.
Суд в США: штат Вирджиния более 100 лет незаконно запрещал части людей голосовать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд в США признал: Вирджиния неправомерно лишала избирательных прав часть граждан, имевших судимости. Об этом сообщает Courthouse News.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Судья пришел к выводу, что штат нарушил федеральный закон 1870 года, принятый после Гражданской войны для защиты прав бывших рабов, прежде всего темнокожих американцев.

Речь идет о так называемом «лишении права голоса за тяжкие преступления». В Вирджинии десятилетиями действовало правило: если человек был осужден за любое тяжкое преступление, он автоматически терял право голоса — иногда пожизненно.

Суд установил, что это противоречит Акту о повторном принятии Вирджинии в состав США от 1870 года. Этот документ позволял лишать избирательных прав лишь в двух случаях:

  • за участие в мятеже против государства;
  • за ограниченный перечень тяжких преступлений, которые существовали еще в XIX веке (убийство, изнасилование, разбой, поджог, кража и тому подобное).

Вместо этого штат со временем начал расширять этот список — в частности, включив наркотические преступления, которых в 1870 году вообще не было в законодательстве. Судья подчеркнул: федеральный закон имеет более высокую юридическую силу, чем более поздние конституции штата, а значит Вирджиния действовала незаконно.

В решении суда прямо говорится, что на протяжении более чем столетия политика штата была направлена на ограничение участия темнокожих граждан в выборах. Это подтверждает и статистика: сегодня темнокожие жители Вирджинии составляют около 46% всех людей, лишенных права голоса, хотя их доля среди избирателей — примерно 20%.

Суд запретил штату и дальше лишать избирательных прав людей, осужденных за преступления, которых не существовало в XIX веке. Фактически это означает восстановление права голоса для тысяч жителей штата, в том числе тех, кто имел судимости за ненасильственные преступления.

Одна из истиц заявила, что после многолетней борьбы наконец сможет принять участие в выборах и реализовать свое право голоса как гражданка США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]