Суд у США: штат Вірджинія понад 100 років незаконно забороняв частині людей голосувати

Суд визнав, що практика позбавлення виборчих прав людей із судимостями порушувала закон 1870 року, ухвалений після Громадянської війни.

Федеральний суд у США визнав: Вірджинія неправомірно позбавляла виборчих прав частину громадян, які мали судимості. Про це повідомляє Courthouse News.

Суддя дійшов висновку, що штат порушив федеральний закон 1870 року, ухвалений після Громадянської війни для захисту прав колишніх рабів, насамперед темношкірих американців.

Йдеться про так зване «позбавлення права голосу за тяжкі злочини». У Вірджинії десятиліттями діяло правило: якщо людина була засуджена за будь-який тяжкий злочин, вона автоматично втрачала право голосу — інколи на все життя.

Суд встановив, що це суперечить Акту про повторне прийняття Вірджинії до складу США від 1870 року. Цей документ дозволяв позбавляти виборчих прав лише у двох випадках:

за участь у заколоті проти держави;

за обмежений перелік тяжких злочинів, які існували ще в XIX столітті (вбивство, зґвалтування, розбій, підпал, крадіжка тощо).

Натомість штат згодом почав розширювати цей список — зокрема, включивши наркотичні злочини, яких у 1870 році взагалі не було в законодавстві. Суддя наголосив: федеральний закон має вищу силу, ніж пізніші конституції штату, а отже Вірджинія діяла незаконно.

У рішенні суду прямо сказано, що протягом понад століття політика штату була спрямована на обмеження участі темношкірих громадян у виборах. Це підтверджує і статистика: сьогодні темношкірі мешканці Вірджинії становлять близько 46% усіх людей, позбавлених права голосу, хоча їхня частка серед виборців — приблизно 20%.

Суд заборонив штату й надалі позбавляти виборчих прав людей, засуджених за злочини, яких не існувало в XIX столітті. Фактично це означає відновлення права голосу для тисяч мешканців штату, зокрема тих, хто мав судимості за ненасильницькі злочини.

Одна з позивачок заявила, що після багаторічної боротьби нарешті зможе взяти участь у виборах і реалізувати своє право голосу як громадянка США.

