ЕС усиливает давление на Google: компанию обязывают открыть доступ к Gemini для конкурентов

Брюссель проверяет, предоставляет ли Google равный доступ к Gemini AI и данным поиска другим игрокам рынка.

Европейский Союз вмешивается, чтобы гарантировать: Google будет предоставлять конкурентным компаниям в сфере искусственного интеллекта и поисковым системам доступ к сервисам и данным Gemini AI. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает Courthouse News.

Исполнительный орган ЕС объявил о запуске так называемых процедур спецификации. Их цель — четко определить, каким именно образом Google должен выполнять DMA, который обязывает крупнейшие технологические компании обеспечивать более мелким игрокам равный доступ к аппаратным и программным возможностям.

Что именно требует ЕС

По информации Брюсселя, в рамках процедур будет детализировано, каким образом Google должен предоставлять сторонним ИИ-компаниям «одинаково эффективный доступ» к тем же функциям, которые доступны собственным сервисам компании.

Кроме того, регуляторы проверят, имеют ли конкурирующие поисковые системы справедливый и разумный доступ к данным Google Search, а также могут ли получать эти данные поставщики ИИ-чатботов.

Важно, что речь идет не о полноценном антимонопольном расследовании. Процедуры должны завершиться в течение шести месяцев — после этого Еврокомиссия подготовит проект обязательных для Google мер.

Позиция Google

Старшая советница Google по вопросам конкуренции Клер Келли заявила, что компания обеспокоена мотивами таких действий.

«Android по своей природе является открытой платформой, и мы уже лицензируем данные поиска конкурентам в соответствии с DMA. В то же время нас беспокоит, что дополнительные правила, часто продиктованные жалобами конкурентов, а не интересами потребителей, могут нанести ущерб конфиденциальности пользователей, безопасности и инновациям», — отметила она.

Почему это важно

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам конкуренции Тереза Рибера подчеркнула: цель ЕС — максимально раскрыть потенциал технологических изменений, обеспечив «открытые и честные правила игры, не перекошенные в пользу нескольких крупнейших игроков».

