  1. В мире

ЕС усиливает давление на Google: компанию обязывают открыть доступ к Gemini для конкурентов

16:59, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Брюссель проверяет, предоставляет ли Google равный доступ к Gemini AI и данным поиска другим игрокам рынка.
ЕС усиливает давление на Google: компанию обязывают открыть доступ к Gemini для конкурентов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз вмешивается, чтобы гарантировать: Google будет предоставлять конкурентным компаниям в сфере искусственного интеллекта и поисковым системам доступ к сервисам и данным Gemini AI. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает Courthouse News.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Исполнительный орган ЕС объявил о запуске так называемых процедур спецификации. Их цель — четко определить, каким именно образом Google должен выполнять DMA, который обязывает крупнейшие технологические компании обеспечивать более мелким игрокам равный доступ к аппаратным и программным возможностям.

Что именно требует ЕС

По информации Брюсселя, в рамках процедур будет детализировано, каким образом Google должен предоставлять сторонним ИИ-компаниям «одинаково эффективный доступ» к тем же функциям, которые доступны собственным сервисам компании.

Кроме того, регуляторы проверят, имеют ли конкурирующие поисковые системы справедливый и разумный доступ к данным Google Search, а также могут ли получать эти данные поставщики ИИ-чатботов.

Важно, что речь идет не о полноценном антимонопольном расследовании. Процедуры должны завершиться в течение шести месяцев — после этого Еврокомиссия подготовит проект обязательных для Google мер.

Позиция Google

Старшая советница Google по вопросам конкуренции Клер Келли заявила, что компания обеспокоена мотивами таких действий.

«Android по своей природе является открытой платформой, и мы уже лицензируем данные поиска конкурентам в соответствии с DMA. В то же время нас беспокоит, что дополнительные правила, часто продиктованные жалобами конкурентов, а не интересами потребителей, могут нанести ущерб конфиденциальности пользователей, безопасности и инновациям», — отметила она.

Почему это важно

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам конкуренции Тереза Рибера подчеркнула: цель ЕС — максимально раскрыть потенциал технологических изменений, обеспечив «открытые и честные правила игры, не перекошенные в пользу нескольких крупнейших игроков».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС искусственный интеллект ИИ Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]